奸商救了女大生？上海男大生網購「春藥」結果是保健品

上海外國語大學一名男學生朝一名女學生的咖啡杯中加入異物，男大生誤以為自己丟的「牛磺酸」保健食品是「春藥」。（圖／取自中新經緯）

奸商救了女學生？上海外國語大學一名男學生在學校圖書館 內趁一名女學生離開座位之際，朝她的咖啡 杯中加入異物，這名男大生最後被逮捕，據了解，男大生丟的異物是「牛磺酸」發泡錠，是一種保健食品，但該名男學生被不肖網路業者詐騙 ，以為自己買的牛磺酸錠是「春藥」。

12日晚間，上海外國語大學的一名女學生在圖書館看書，被一名德語系男同學在咖啡中加入異物，女學生事後察覺味道不對，不敢喝下咖啡，這名男學生事後還尾隨這名女學生，讓她心生恐懼，趕緊向校方警衛求助，事後男學生就警方遭到逮捕。

界面新聞報導，警方隨後找到這名男大生，他承認在女生咖啡杯中投放了半片牛磺酸發泡錠，該發泡錠是在網路上購買。

據了解，這名男大生想要在女大生的杯中添加催情藥品，看到商家販賣的「牛磺酸」發泡錠上寫著「春欲」兩個字，就認為是「春藥」，但好笑的是，男大生遭到不肖業者詐騙。

在部分中國電商平台的類似商品介紹中，牛磺酸相關產品的標籤是「女友飲料」、「速效速溶」、「乖乖飲料」、「給女孩偷偷喝的飲料」等，圖片具有明顯性暗示意味。

而目前淘寶、京東、美團等大型電商或生活類平台，關於涉及「牛磺酸」成分介紹又帶性暗示意味的商品已被下架，現在大部分為添加了「牛磺酸」的能量補充型飲料。

中國協和醫科大學碩士翼連梅表示，目前為止醫藥市場上還沒研發出任何一款可以促進女性性欲的藥物，所有相關商品宣傳都可以認定為虛假宣傳。商家宣傳的所謂「神奇」功效，只存在於虛假廣告中，現實之中根本不存在。

翼連梅指出，牛磺酸作為口服藥品的作用僅緩解感冒初期的發燒，且口服劑型只有片劑、膠囊、顆粒，沒有上述提到的發泡錠劑型。此外，牛磺酸作為一種氨基酸，除了被用作藥品外，主要是被用作食品添加劑，主要添加在提神飲料中，用於緩解疲勞，比如紅牛，添加的就是牛磺酸。