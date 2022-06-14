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習近平簽非戰爭軍事行動綱要 賦軍隊派出合法性

中央社台北14日電
中共總書記、中央軍委主席習近平。(新華社)
中共總書記、中央軍委主席習近平。(新華社)

中共中央軍委主席習近平近日簽令發布「軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）」，主要為部隊執行非戰爭軍事行動提供法規依據。先前有中國軍事專家呼籲盡快發布為走出國門提供合法性。

根據新華社13日報導，習近平近日簽署命令，發布「軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）」，自今年6月15日起施行。

報導指出，「綱要」深入貫徹習近平強軍思想，堅持總體國家安全觀，維護國家主權、安全、發展利益，維護世界和平和地區穩定，創新軍事力量運用方式，規範軍隊非戰爭軍事行動組織實施，對有效履行新時代軍隊使命任務具有重要意義。

「綱要」共6章59條，主要對基本原則、組織指揮、行動類型、行動保障、政治工作等進行系統規範，為部隊執行非戰爭軍事行動提供法規依據。

香港明報今指出，「解放軍報」多次呼籲中國應加快非戰爭軍事行動的立法，認為隨著非戰爭軍事行動的常態化，與之相關的法律問題逐漸成為一大難題；在解放軍參加國際維和、反恐、打擊跨國犯罪和雙邊、多邊國際安全合作的部隊日益增多的情況下，軍隊面臨一系列新的法律問題。

中國軍事科學院世界軍事研究部前副院長羅援早在2010年就投書呼籲中國盡快制定涉外非戰爭軍事行動法，指國際社會越來越強調「師出有名」，即軍隊走出國門要有合法性，以法律規範非戰爭軍事行動是各國軍隊通例。

羅援當時表示，隨著中國改革開放的進一步深入和戰略利益的進一步拓展，解放軍涉外非戰爭軍事行動日益增多。這類行動直接關係到中國的國際形象，涉及到主權和戰略利益，如何在行動中以法律的形式維護國家利益和軍人權益，規範軍隊和軍人的行為，是一個亟待解決的問題。

他當時呼籲盡快制定涉外非戰爭軍事行動法，維護國家在相關軍事行動中的主權、尊嚴和戰略利益。

在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今年2月宣布，以「非軍事化」和「去納粹化」為由，對前蘇聯國家烏克蘭採取「特別軍事行動」，保護烏克蘭境內講俄語者後，再加上中共年底將召開20大，習近平此時簽令此「綱要」備受矚目。

習近平 解放軍 烏克蘭

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