劉結一：歷史會銘記為統一事業有貢獻的台胞

中國國台辦主任劉結一。（擷自中國台灣網）

中國國台辦主任劉結一今天在「紀念鄭成功收復台灣360周年」大會上致詞表示，希望廣大台灣同胞投身統一事業，所有作出貢獻的奮鬥者歷史都將銘記。

新華社報導，以「弘揚鄭成功愛國主義精神，維護國家統一，捍衛民族尊嚴」為主題的紀念鄭成功收復台灣360周年大會14日上午在鄭成功故里福建泉州南安市舉行。海峽兩岸各界500餘人在南安市主會場和台灣嘉義縣分會場出席。

中共 中央台辦、國務院 台辦主任劉結一表示，鄭成功率部驅逐荷蘭殖民者、收復寶島台灣，為中華民族立下不朽功勳。兩岸同胞共同紀念鄭成功收復台灣360周年，最重要的是弘揚偉大的愛國主義精神，共擔民族大義、順應歷史大勢，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。

他說，當前，台灣島內「台獨」勢力不斷謀「獨」挑釁，一些外部勢力企圖「以台制華」，他們的挑釁和冒險行徑，只會將台灣推入險境。兩岸同胞要堅決反對「台獨」勢力的陰險圖謀，堅決反對外部勢力插手台灣問題。

中共福建省委書記尹力表示，福建將堅決貫徹落實中央對台工作大政方針，堅持以通促融、以惠促融、以情促融，在探索兩岸融合發展新路上邁出更大步伐，努力打造台胞台企登陸的第一家園。

國民黨 前副主席兼秘書長曾永權表示，兩岸同胞緬懷民族英雄鄭成功，就是要共同傳承和弘揚鄭成功精神和鄭成功文化，促進兩岸同胞心靈契合，在堅持「九二共識」、反對「台獨」基礎上積極推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定。

紀念大會後，由兩岸26家民間機構共同舉辦的鄭成功陵園民間拜謁活動在南安市和嘉義縣同時舉行。福建省委副書記羅東川，中共中央台辦、國務院台辦副主任龍明彪及兩岸各界民眾共約600人參加。