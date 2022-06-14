涉黑案件太多 百餘人14日上午到唐山公安局舉報

前來唐山公安局信訪的人排起長隊。（瀟湘晨報）

從唐山暴力毆打女生案震動全國後，中國唐山市決定展開治安整治行動後，今早（14日）有百餘人到當地公安 局「反映問題」，有人甚至等了四個小時。

據《濟南日報》旗下的新黃河報導，在早上11時20分左右，百餘人在唐山市公安局門口等待反映問題。

有的民眾坐在路邊，有的人帶著小椅子，有的人坐在三輪車上。有的群眾早上7時就到現場排隊，等了四個小時還沒進去反映問題。由於人多，大家擁擠在接待室門口，希望儘快進接待室訴說自己的問題。

唐山市上周五（10日）發生燒烤店毆打女性事件，疑似涉及黑社會勢力，引起外界特別關注。唐山市委市政府之後決定開展夏季社會治安整治「雷霆風暴 」專項行動，並公佈民眾可以舉報的方式。

另據九派新聞，6月11日凌晨起，多個網絡平台出現了一則「騰某為唐山燒烤店打人者」的短影音，影片左下角用黃色字體標註「唐山打人事件其中一名涉案男子，事後直播叫囂片段」。影片中，騰某說出了「還為那女生撐腰吧」、「和解了知道不」、「60個W啊」等言語。

6月13日，當事人騰某在社交平台發視頻表示，自己並非涉案人員，視頻被人剪輯，已經報案。

他稱，當天直播，自己正在講緊急避險，突然來了三、四百個人帶節奏，在評論區刷60萬和解了。 「我所描述的事僅是在網上看到的片段，結果就被人剪輯了。我說的是60萬和解了，官方還沒公布呢，要是沒和解打不打你們的臉？」他表示，網友把他的話東拼西湊，中間幾秒沒了，目前自己已經向警方報案。