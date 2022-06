中國稱台海非國際水域 彭博：恐加劇美中緊張

中國軍方近幾個月多次向美方主張,台灣海峽不是國際水域。圖為美國第七艦隊提康德羅加級導向飛彈巡洋艦皇家港號5月10日通過台灣海峽。(取自美國第七艦隊網頁c7f.navy.mil)

中國官員堅稱台灣海峽並非國際水域,彭博(Bloomberg News)認為這會引發台海的緊張局勢,而這個措辭可能是為了阻止美國軍艦航行通過台灣海峽。

彭博報導指出,雖然目前尚不清楚北京 當局所謂的「國際水域」是什麼意思,但這個措辭可能是為了阻止美國軍艦航行通過台灣海峽。美國軍艦航行通過台灣海峽,是對於北京當局聲稱擁有台灣領土主權的象徵性挑戰。

根據知情人士透露,近幾個月來,中國官員在跟美方官員的會晤中,多次發表這類言論,似乎是改變了立場。

中國國防部 長魏鳳和近日警告說,若有人膽敢把台灣分裂出去,中國軍隊必將不惜一戰,重申了北京當局在這項爭議問題上的長期立場。

然而,美國不太可能被中國更為武斷的措辭所阻止,在2月下旬俄羅斯軍事入侵烏克蘭後,中國宣稱擁有台灣主權成為新的焦點。美國可能會繼續在台灣海峽進行所謂的「航行自由」(freedom of navigation)行動,試探北京當局是否會對自身言論付諸行動。

澳洲 國立大學法學院教授羅斯威(Donald Rothwell)表示:「美國只會忽略它,就像他們在許多其他情況下所做的那樣。中國回應方式至關重要,如果你回顧冷戰期間的緊張局勢,曾有軍艦發生衝撞。」

羅斯威還說,雖然美國與蘇聯之間的這種軍艦撞擊衝突從未導致交火,但確實引發各界對於潛在誤判的擔憂。

中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會重申,中國對台灣海峽享有「主權」。

汪文斌在例行記者會說:「國際海洋法上根本沒有國際水域一說,有關國家聲稱台灣海峽是國際水域,意在為其操弄涉台問題,威脅中國主權安全製造藉口。」

2017年,另一位中國外交部發言人曾表示:「台灣海峽是大陸與台灣共享的國際水道。」

美國軍艦每年在東海和南海之間航行,期間會多次通過台灣海峽,2021年平均每個月一次。根據彭博彙整的數據,美國海軍船艦今年迄今至少3次通過台灣海峽。

澳洲拉特普大學政治和國際關係副教授史崔汀(Bec Strating)表示,由於中國的語意不明確,很難判斷中方官員在多大程度上尋求重新定義台灣海峽的地位。

根據中國已批准但美國尚未批准的聯合國海洋法公約(United Nation Convention on the Law of the Sea),各國有權擁有海岸向海洋延伸12海里的領海。各國還可能聲稱擁有向外延伸200海里的專屬經濟區。除此之外,就是公海。

史崔汀說:「目前尚不清楚國際水域代表什麼,航行國擁有不同的權利,取決於它是內海水域、領海或專屬經濟區。」

即使中國使用跟其他國家相同的法律術語,也存在其他可能的陷阱,也就是中國不會用跟美國及盟邦相同的方式解釋相關權利。

自從俄羅斯軍事入侵烏克蘭以來,亞洲各國對於中國可能同樣發動侵略掌控台灣的憂慮有所加深。

澳洲國立大學台灣研究項目講師宋文笛表示,中方訊息更有可能是針對其他國家更常在國際會議公開提及台灣海峽安全重要性這項趨勢的回應,最近一次是日本、南韓和美國的國防部長會談時。

宋文笛指出:「中國不太可能強行對抗進入台灣海峽的海軍艦艇,因為情勢升溫的風險非常高,中國目標是阻止他們所認為的台灣議題日漸國際化。」