上海7月起每月檢測10次 每月需自費至少35元人民幣

上海部分區域11至12日再次進行全員核酸檢測。（中新社）

中國多個省市宣布核酸檢測 常態化，誰來埋單、如何埋單成為民眾討論焦點。隨着上海逐步恢復生產生活秩序，「常態化核酸檢測」將從7月1日起開始自費，引來民眾一片罵聲。

據星島網，上海市衞健委主任鄔驚雷5月31日表示，上海常態化核酸檢測的免費檢測服務將截至到6月30日。換言之，從7月1日起，以每月進行十次核酸檢測計算，居民每月將至少自費35元人民幣（約6美元）的核酸檢測費用。

此消息一出，在輿論場引發激烈的討論。不少上海網友表示，「上海人買了兩個月的高價菜，現在核酸再收錢，臉還要不要了！」、「要收錢就不要常態化，常態化就別收錢」。

上海並非唯一一個大陸常態化核酸檢測收費的城市。四川閬中5月27日公布，5月31日以後，當地市民須自覺自費進行每周一次的常態化核酸檢測。不過在輿論之下，閬中官方其後調整為自願檢測。不過，當地衞健委一名工作人員表示，「這個事情本來就要自費，政府承擔不起，不可能一刀切，我們只是執行指令」。

「有些地方開始對常態化核酸實施收費恐怕缺乏法律依據」，北京 信凱律師事務所張曉光律師對中新經緯解釋，核酸檢測屬於預防和控制措施的內容，如果需要公民個人自費進行常態化核酸檢測，則是對公民權益的減損，不符合現行法律規定。

常態化核酸檢測可能給地方財政帶來較大壓力。5月26日，大陸國家醫保局有關司負責人明確指出常態化核酸檢測所需費用由各地政府承擔。

據華創證券宏觀研究團隊估算，疫情 至今核酸費用約三千億元，其中今年前四個月已花近1500億元。中國人民大學公共財政與公共政策研究所教授許光建5月12日撰文指出，「如果實行常態化核酸檢測，就可能需要額外的財政工具給予支持。」