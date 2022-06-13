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唐山黑惡勢力第4份實名舉報：斷人肋骨仍逍遙法外

唐山黑惡勢力第4份實名舉報：斷人肋骨仍逍遙法外

記者陳言喬／即時報導
溫州女商人實名舉報唐山一對楊姓父子打砸她工廠將工人肋骨打斷，警方都不了了之。（影片截圖）
溫州女商人實名舉報唐山一對楊姓父子打砸她工廠將工人肋骨打斷，警方都不了了之。（影片截圖）

最近唐山成眾矢之的，網上實名舉報黑惡勢力的愈來愈多，在三天三份的實名舉報後，今天出現第四份實名舉報。一名溫州女商人舉報唐山一對父子無法無天，對其開設的工廠任意打砸，報警後警方就是不處理。

唐山似成黑道家鄉，在10日凌晨路北區燒烤店發生驚人的暴徒打人案後，接連出現網友實名舉報案，一是麵包店的孟姓老闆舉報去年七月遭到暴徒砸店關門、警方不立案不處理。一是駐唱張姓女歌手舉報今年五月被黑道關狗籠，警方輕描淡寫。在輿論擴大後，唐山警方竟能在一天內把兩案的作案凶嫌抓獲，被網友質疑過去數月都幹嘛去了？

唐山市政府12日已展開為期半個月的夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，並公布全民舉報專線，但民眾似乎更相信網路舉報更有效果。

溫州女商人實名舉報唐山一對楊姓父子打砸她工廠將工人肋骨打斷，警方都不了了之。（影...
溫州女商人實名舉報唐山一對楊姓父子打砸她工廠將工人肋骨打斷，警方都不了了之。（影片截圖）

一名來自浙江溫州的女商人汪建媚13日網上實名舉報指，2020年她到唐山市玉田縣窩洛沽鎮投資開工廠，遭到房東楊氏父子的威脅與破壞。房東的兒子楊青山在廠裡多次辱駡員工，並且把廠裡面的一位女出納左胸肋骨打到骨折，事後報警，但是不了了之。而且楊氏父子聲稱，在唐山他們上面有的是人，在唐山他們就是天，隨時都可以把你們打出唐山，趕出唐山。

網友稱，若舉報屬實，這對楊氏父子在當地橫行霸道，無法無天，並且控制著當地的經商環境，並且面對報警絲毫不怕，也始終沒有被抓，依舊作威作福，他們到底上面有什麼人？

「唐山為什麼有這麼多黑惡勢力？如此猖狂的黑惡勢力，他們在當地橫行霸道了多久，到底是誰在縱容他們？唐山有多少受害者，必須查清楚。這些黑惡勢力，必須來個大掃黑全部連根拔起」。

來源：VDS NEWS-CN

房東 投資 風暴

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