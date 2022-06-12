我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「石塊從天砸下 頭部2吋傷口」北加華裔市議員 被襲擊

紐約男子連續2天 在7號線地鐵上隨機拿大刀捅人

中國各地常態核酸檢測亂象多 民眾驗到焦慮症

記者賴錦宏／即時報導
多個省市常態化的核酸檢測，使許多民眾患上篩檢焦慮症。圖為上海居民12日接受核酸採檢。（中新社）
多個省市常態化的核酸檢測，使許多民眾患上篩檢焦慮症。圖為上海居民12日接受核酸採檢。（中新社）

雖然中國國家衞健委強調，低風險地區、低風險人群以及長期居家人群，沒有必要進行頻繁的核酸檢測。但中國不少城市早已加入常態化核酸檢測「大軍」，進入公共場所均須出示72小時核酸檢測陰性結果。然而，不少地方出現檢測頻繁、檢測點大排長龍、結果出具不及時等亂象，使一些民眾患上了「核酸焦慮症」。河南全省每周只有零星幾例感染，卻耗費數億元，高價採購數萬座核酸檢測亭，強制全民常態化進行檢測。

據港媒報導，中國不少城市落實常態化核酸檢測，至今已有一個月，各地不斷調整檢測的頻次、地點布局和人員安排等，以便民利民。目前，北京、浙江杭州、江蘇蘇州、廣東深圳、珠海等地均已將常態化核酸檢測頻次從48小時延長至72小時。在個別城市，如江西撫州，非重點崗位、非特殊行業、非公共場所的普通人群等變為七天一檢。

每天起床 先確認核酸過期沒

然而，不少中國民眾早前反映，常態化核酸檢測在具體落實時仍有紕漏。「起來第一件事，看看核酸在不在72小時內，周邊哪有核酸點，開放時間是怎樣的？或許和我一樣，這是很多人的常態。」經濟學家郎咸平說。6月1日起，上海全面解封，但出門上班、進入公眾場合等，都需要72小時核酸陰性報告。上海民眾告別居家和搶菜的焦慮後，新的核酸焦慮又出現了。

儘管上海設置了約1萬8000個核酸採樣點，但核酸採樣點前幾乎都是百米長龍。人群中要上班族為復工做準備；也有老年人要去醫院看病。在微博和微信朋友圈裡，有眾多市民表示「排隊中」。還有網友表示，「哪裡核酸人少，來回騎車兩小時內我可以接受」。

結果等太久 只好每天都做核酸

對於洶湧的檢測需求，並非所有檢測點都做好了準備。上海普陀區一個核酸採樣點，6月1日晚因為核酸檢測需求量超負荷，試管準備不夠，通知民眾不要再排隊。一位居民對此不滿，將周邊路障扔到檢測點，並掀翻了檢測點桌子，造成採集員受傷，因此以「涉嫌尋釁滋事」被行政處罰。

核酸結果時效性的不確定也是民眾一大難點。上海市民樂女士說，核酸報告出結果非常慢，超過24小時仍顯示「檢測中」屬於常態，最長的一次超過30小時仍沒有出結果，導致她只能每天都去做核酸。

發現問題後，上海採取了加密採樣點位、增加採樣工位、延長服務時間、優化流程等措施。據澎湃新聞表示，上海多個採樣點位，發現排隊情況有所改善。其中一個採樣點實施十人一管，居民隨到隨做。現場工作人員透露，早上8點剛開放時，人流量比較大，大約半小時後，人流量就比較平穩，每人平均5到10分鐘可以做完核酸採樣。

中國國家衞生健康委疾控局一級巡視員賀青華表示，沒有發生疫情、也沒有輸入風險的情況下，查驗核酸證明不應成為一種常態。不過，香港中文大學流行病學榮休教授唐金陵對「中國新聞周刊」表示，「我覺得在清零政策下，核酸常態化是必須的，因為沒有別的更好的辦法。」

檢測 微信 北京

上一則

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

延伸閱讀

世界晚報╱上海女當街被砍 淒厲哭喊救命 駭人畫面曝光

世界晚報╱上海女當街被砍 淒厲哭喊救命 駭人畫面曝光
上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

上海兩波疫情 美容院和賓館多人遭問責處分

上海兩波疫情 美容院和賓館多人遭問責處分
上海疫情爆發點華亭賓館 多名官員遭懲處、免職

上海疫情爆發點華亭賓館 多名官員遭懲處、免職

熱門新聞

深圳這名穿花裙女子嗆聲開50台賓利堵車庫，被查出其老公是中國國企上市公司的監事會主席。（取材自微博）

深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

2022-06-05 21:16
男子性騷擾被吼竟抓狂，夥同朋友暴打白衣女子。（影片截圖）

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

2022-06-11 09:40
華盛頓郵報報導，最近幾周，俄國官員要求中國提供更多支持，中國為此不耐。圖為俄國總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

2022-06-06 14:29
陳男接受訪問時激動表示，沒一個是他的孩子。（影片截圖)

結婚16年發現3個女兒非親生 老婆反問：血緣重要嗎？

2022-06-08 19:54
中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲。（每日頭條）

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

2022-06-06 12:09
乘賓士邁巴赫S480逃跑的最後一名嫌犯在江蘇被查獲，他一臉桀驁不馴的表情。（影片截圖）

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

2022-06-12 03:05

超人氣

更多 >
唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？
上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

提鮮神物不只香菇 雞湯放這1物 讓他喝了以為加了糖

提鮮神物不只香菇 雞湯放這1物 讓他喝了以為加了糖
全美平均油價首破5元 夏季恐破6元…這州最便宜

全美平均油價首破5元 夏季恐破6元…這州最便宜