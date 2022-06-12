中國各地常態核酸檢測亂象多 民眾驗到焦慮症

多個省市常態化的核酸檢測，使許多民眾患上篩檢焦慮症。圖為上海居民12日接受核酸採檢。（中新社）

雖然中國國家衞健委強調，低風險地區、低風險人群以及長期居家人群，沒有必要進行頻繁的核酸檢測 。但中國不少城市早已加入常態化核酸檢測「大軍」，進入公共場所均須出示72小時核酸檢測陰性結果。然而，不少地方出現檢測頻繁、檢測點大排長龍、結果出具不及時等亂象，使一些民眾患上了「核酸焦慮症」。河南全省每周只有零星幾例感染，卻耗費數億元，高價採購數萬座核酸檢測亭，強制全民常態化進行檢測。

據港媒報導，中國不少城市落實常態化核酸檢測，至今已有一個月，各地不斷調整檢測的頻次、地點布局和人員安排等，以便民利民。目前，北京 、浙江杭州、江蘇蘇州、廣東深圳、珠海等地均已將常態化核酸檢測頻次從48小時延長至72小時。在個別城市，如江西撫州，非重點崗位、非特殊行業、非公共場所的普通人群等變為七天一檢。

每天起床 先確認核酸過期沒

然而，不少中國民眾早前反映，常態化核酸檢測在具體落實時仍有紕漏。「起來第一件事，看看核酸在不在72小時內，周邊哪有核酸點，開放時間是怎樣的？或許和我一樣，這是很多人的常態。」經濟學家郎咸平說。6月1日起，上海全面解封，但出門上班、進入公眾場合等，都需要72小時核酸陰性報告。上海民眾告別居家和搶菜的焦慮後，新的核酸焦慮又出現了。

儘管上海設置了約1萬8000個核酸採樣點，但核酸採樣點前幾乎都是百米長龍。人群中要上班族為復工做準備；也有老年人要去醫院看病。在微博和微信 朋友圈裡，有眾多市民表示「排隊中」。還有網友表示，「哪裡核酸人少，來回騎車兩小時內我可以接受」。

結果等太久 只好每天都做核酸

對於洶湧的檢測需求，並非所有檢測點都做好了準備。上海普陀區一個核酸採樣點，6月1日晚因為核酸檢測需求量超負荷，試管準備不夠，通知民眾不要再排隊。一位居民對此不滿，將周邊路障扔到檢測點，並掀翻了檢測點桌子，造成採集員受傷，因此以「涉嫌尋釁滋事」被行政處罰。

核酸結果時效性的不確定也是民眾一大難點。上海市民樂女士說，核酸報告出結果非常慢，超過24小時仍顯示「檢測中」屬於常態，最長的一次超過30小時仍沒有出結果，導致她只能每天都去做核酸。

發現問題後，上海採取了加密採樣點位、增加採樣工位、延長服務時間、優化流程等措施。據澎湃新聞表示，上海多個採樣點位，發現排隊情況有所改善。其中一個採樣點實施十人一管，居民隨到隨做。現場工作人員透露，早上8點剛開放時，人流量比較大，大約半小時後，人流量就比較平穩，每人平均5到10分鐘可以做完核酸採樣。

中國國家衞生健康委疾控局一級巡視員賀青華表示，沒有發生疫情、也沒有輸入風險的情況下，查驗核酸證明不應成為一種常態。不過，香港中文大學流行病學榮休教授唐金陵對「中國新聞周刊」表示，「我覺得在清零政策下，核酸常態化是必須的，因為沒有別的更好的辦法。」