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成龍痛批圍觀暴力男性無動於衷 官媒反批：好事之徒

記者賴錦宏／即時報導
中國全國政協委員、影星成龍。（中新網資料照）
中國全國政協委員、影星成龍。（中新網資料照）

河北唐山燒烤店群毆女子案震驚中國社會，涉案人員雖已被悉數拘捕，然而輿論仍持續發酵。娛樂圈多名藝人紛紛發聲，成龍痛批事發時「全程只有女孩子站出來幫助彼此，圍觀的男性全都無動於衷」。中國官媒則指「網暴無辜者是打錯了靶子！」

影星成龍11日晚上在微博表示，「我真的要氣死了，一晚上都睡不著，尤其痛心的是全程只有女孩子站出來幫助彼此，圍觀的男性全都無動於衷，這樣的事情怎麼可以發生在我們國家？！聽說暴徒現在都被抓獲了，期待法律的嚴懲！」

成龍又說：「過去很多年我的電影總在講這些話，向暴力說『不』，男人不可以打女人，一群人不可以欺負一個人，講多少遍都不多，因為不公平的事情一直都存在。我想說，看到恃強凌弱的惡行，有能力制止的話我們就一定要站出來，因為在這樣的時候，幫助他人就是幫助我們自己！」

但中國「人民網」網路評論部12日在官方微博發文，表示許多網民指責在場者沒有勸架、沒有制止、沒有報警，甚至指責受害者不夠順從，這些情況簡直不可理喻，「網暴無辜者，讓人難以接受。」抨擊這些人是雞蛋裡挑骨頭的「好事之徒」，奉勸別雞蛋裡挑骨頭，要有同理心，要將心比心，要設身處地地站在在場者的立場考慮問題。

文章也表示，要明白，每個人的自身情況不同，在個人能力和接受範圍內，做力所能及的事，便可以了。請這些「好事之徒」捫心自問，換做是你們，能經得起吹毛求疵嗎？「不要做事後諸葛亮，不要輕易揮舞道德的大棒，不要傷了原本善良的心」。

除了成龍外，歌手張雨綺也在10日發文，痛罵事發時旁觀的男性：「推卸、逃避、軟弱，還有你們不會的嗎？」張雨綺還說：「看來戰狼的影響力確實大，都用來對付女人了！」張雨綺的這番言論引發爭議，被指是挑動兩性對立。該則貼文隨後已在張雨綺的微博消失。

「人民網」發聲譴責。圖／摘自微博
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