疫情升溫 上海暫停市區餐飲內用

進入全面恢復正常生產生活階段，上海市區的餐飲企業暫不恢復內用，只開放外賣。（香港文匯網）

隨著疫情 形勢變化，上海市商務委近日發布了關於該市餐飲、美容美髮、家政等居民生活服務業復商復市疫情防控指引。上海市商務委二級巡視員賴曉宜在12日傍晚的記者會上明確，除在金山、奉賢和崇明三區部分企業開展試點外，當前市區餐飲服務仍實行線上、線下外賣，不提供堂食（內用）。

據香港文匯網，上海已經有不少商場和企業陸續宣布將在本周末恢復內用，如豫園商城、新世界城、上海恆基名人購物中心等，及部分老字號餐飲企業。但根據當前疫情仍有多點散發實際，《上海市餐飲服務業復商復市疫情防控指引（2022年第二版）》周末陸續下發相關單位，上述企業都緊急發布通告內用暫緩恢復。

賴曉宜介紹，後續將根據疫情防控形勢在全市逐步恢復內用。近期，還重點對餐飲、美容美髮、家政等與市民密切接觸的行業作出疫情防控管理指引。其中，餐飲、美容美髮、家政等行業員工實施每日核酸檢測 。餐飲自有騎手實施每天「1次核酸+1次抗原」。企業要每日檢查員工核酸檢測和員工體溫狀況，並落實健康監測登記制度。

在各個服務性場所要安排專人在進門入口，督促顧客科學佩戴口罩 、掃碼測溫，確保進入人員健康，且信息可查詢可追蹤。服務場所要採取預約、限流措施，客流總量不超過最大承載量的50%，嚴格控制人員密度。

在恢復經營前，企業要開展全面預防性消毒。營業期間，對經常接觸的公共用品和設施必須每日清潔消毒三次並做好記錄。美容美髮、沐浴工具、毛巾等實行「一客一用一消毒」或「一客一換一消毒」。企業還要制定應急預案，健全應急處置機制，並加強應急處置演練。

目前兩起集群聚疫情涉及30餘人感染。本周以來，上海先後發生了兩起聚集性疫情。一例在徐匯區紅玫瑰美容院，另一例在楊浦區的蘇寧易購家電商場。其中，蘇寧易購已排查到16例陽性感染者軌跡涉，已累計排查密切接觸者515人、密接的密接540人、篩查風險人員28226人。紅玫瑰美容院涉及15例感染者，其中美容院服務員工10人，員工相關密接人員4人，顧客1人，已累計排查到在滬密接者598人、次密接782人、相關人員474296人。密接、次密接和相關人員均已落實管控措施，核酸檢測結果均為陰性。相關場所及環境終末消毒等防疫措施局已落實。

另外，在採集的環境樣本中，紅玫瑰美容院有16件核酸檢測結果為陽性。目前，這2起疫情相應的流調和處置工作還在進行中。