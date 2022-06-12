唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

乘賓士邁巴赫S480逃跑的最後一名嫌犯在江蘇被查獲，他一臉桀驁不馴的表情。（影片截圖）

河北省唐山市的暴力打人事件更多細節被網友公布，包括唐山警方第一時間收取打人嫌犯60萬人民幣（約9萬美元）放人，後在輿情發酵才重新抓人，這也是河北公安 廳下令移轉管轄改由廊坊公安偵辦的主因。

唐山警方的不作為甚至可能包庇黑道與打人嫌犯兩天不斷發酵，包括網友曝光蛋糕店老闆報案有黑社會組織砸店但竟不受理；有女子報案遭黑道毆打控制人身自由十餘小時，唐山警方竟要求舉報女子刪除報案影片。

這件引發中國全網震怒的唐山燒烤店暴力打人事件的單一影片播放量高達1億次，已成為中國今年目前為止瀏覽量最高的單一影片。九名嫌犯已在11日下午被唐山警方聯合山東省、江蘇省等地公安全部抓獲，但出人意料的是，11日深夜河北公安廳卻宣布，此案全部移交廊坊公安局偵辦，唐山警方不再著手調查，已無權再過問此案。

這幾名嫌犯都有暴力傷人的刑事前科而且被列為失信人員。網友12日「接力辦案」且陸續公布細節稱，唐山警方明顯包庇這些罪惡分子，有三個疑點必須對外說明：

第一是，為何嫌犯當中有一人的袖口有繡有POLICE（警察 ）的字眼？

第二，警方的原始紀錄是10日凌晨2時41分接到報警電話（後續又接到多通），但直到6時05分才到現場，這三個多小時唐山警方幹嘛去了？

第三，原本唐山警方已逮捕部分嫌疑人，但在對方交付60萬人民幣後竟放了嫌犯，後來因為全網憤怒，唐山警方才重新抓人，當中的四名嫌犯也才得以從唐山駕車跑到江蘇境內。唐山警方跟嫌犯到底是什麼關係？

有網友稱，當中四名嫌犯駕著奔馳（賓士）邁巴赫Maybach，且車牌是四個7，他們肯定有錢有勢。網友稱這輛邁巴赫S480車價與稅費約200萬人民幣（約29.9萬美元），再加上它那個特殊標售的號牌（少說50萬元人民幣以上），說明這些人的惡勢力有多麼令人吃驚，網友盼接辦的廊坊警方能查個水落石出。

還有網友表示，這最後一人（沈某俊）駕車逃跑被抓後，依然是斜著眼的，沒有正眼看人，更沒有懊悔害怕的表情，一副桀驁不馴的樣子。他們背後到底有何靠山，同樣讓人好奇。

另有網友仔細聽了當時監控錄音，帶頭鬧事的綠衣男子打量那桌女孩子後對著同伙說：「把那幾個女的拖到路邊給操了」，還好女孩們激烈反抗才沒讓嫌犯得逞。網友們表示，這幾個人顯然是慣犯，所以才能不假思索脫口說出這駭人聽聞的話。