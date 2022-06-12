談中核武發展 魏鳳和：2019年閱兵展示新武器已列裝

中國國防部長魏鳳和12日在新加坡「香格里拉對話」發表演講。(中央社)

中國國防部 長魏鳳和今天在「香格里拉對話」談及中國核力發展時表示，發展核武是為了「自衛防禦」，先前在建政70周年閱兵式展示的新型武器裝備，都已列入軍隊裝備。

「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議10日至12日在新加坡 香格里拉飯店以實體方式舉行。魏鳳和今天以「中國對區域秩序的願景」為主題發表演講，談及台灣問題、中美關係、俄烏戰爭等議題。

對於與會者問及中國核武發展，魏鳳和回應表示，中國核部隊建立已有50多年，有很大的進展。他稱，中國採取「自衛防禦」的核政策，發展核武是為了消滅核武器，為了「保衛國家和平」，使其免遭戰爭劫難，特別是免遭核戰劫難。

至於目前核武發展進度，他說，建政70周年閱兵式展示的新型武器裝備，都已列入軍隊裝備，並稱，中國「不搞軍備競賽」，而是適度、適當地「走中國特色的核力量發展道路」。

2019年，中國在北京 舉行的建政70周年閱兵式展示多項武器裝備，其中包括東風17、長劍100、東風41、巨浪2等飛彈。

東風41是中國在1984年即立案研發的洲際彈道核飛彈，可攜帶10個彈頭。綜合已知資料，最大射程可達1.5萬公里，號稱能「鎖定全球戰略目標」，更被視為中國抗衡美國核武頭號利器。