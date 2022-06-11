唐山女子舉報黑道 竟被警方吃案要求刪除檢舉影片

唐山一名女子網上影片實名舉報另一黑道組織，竟被警方吃案，要求下架。（取材自新黃河）

河北省唐山市的暴力黑道分子凶殘，唐山警方現成眾矢之的。一名女子在10日凌晨的燒烤店暴力打人事件後，11日實名檢舉另一黑道團夥的惡行，竟被警方吃案，要求下架，別添亂。

新黃河報導，實名檢舉者是一名在某酒吧駐唱的張姓女子。她說，她在駐唱歌手群裡看到星際酒吧招聘的消息，5月17日便應聘入職。5月23日下午，接到老闆電話到單位領工資，進入大廳後突然被酒吧老闆朱某帶領一群工作人員圍住，並上交所有私人物品，不允許自己和同事離開。

「他們要求我們跪在地上，對我們進行毆打辱駡，讓我們在一張白紙上簽字，說我們欠錢，讓我們還錢。只要不簽字就會被打」。她說，包括自己在內的六人分別被關在酒吧幾處不同的地方，同事們被打得渾身是血，自己趁著上廁所的機會逃出了酒吧。

張女士表示，逃出酒吧後，收到酒吧人員詢問自己所在位置，不敢回復，便趕到附近的路北區祥豐道派出所報警，希望警方能幫忙救出同事，並拿回自己的私人物品，但直到早上7點才出警。

「我到了警局，他們先讓我填表，然後問我發生了什麼，之後讓我一直在那等著。兩個小時後樓上下來一名員警又重複問我發生了什麼」。她說，警察 跟隨自己前往事發的酒吧後並沒有找到被困的同事，張女士拿到了自己的私人物品後便回到了警局。

張女士表示，事後，酒吧的另一名老闆才將自己的其他同事帶了過來，當時囚禁他們的老闆並沒有出現，直接讓酒吧的人走了，整個事件也沒有對打人的人作出任何處理。

張女士還提供一段錄音顯示，6月11日晚上，唐山市路北區祥豐道派出所一名工作人員通過電話聯繫她，要求她刪掉網上的實名舉報影片。電話錄音中該工作人員表示，「現在我們省裡市裡面都非常重視，咱們都知道唐山機場 路（暴力打人案）發生的事，引起了很多關注，我就算求你好了，你把視頻刪了」。「現在你這個案子領導在看，你發抖音 不適宜，非常不適宜。你先刪了，哪怕以後發那是以後的事」。

唐山警方已被網友質疑包庇黑道，河北省政法系統已獲悉此事並著手調查中。