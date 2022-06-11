魏鳳和舉美國南北戰爭為例 若台獨 解放軍一定打到底

中國國務委員兼國防部長魏鳳和12日上午在香格里拉對話會上發表主旨演講。（取材自環球網）

中國國務委員兼國防部 長魏鳳和10日與美國防部長奧斯丁會晤表達中方對台灣問題的強烈表態後，今天（12日）上午，魏鳳和再度強硬喊話：「如果有人膽敢把台灣分裂出去，我們一定會不惜一戰，不惜代價，一定會打到底，這是中國不二的選擇」。

環球網報導，魏鳳和今天上午在新加坡 香格里拉對話會上發表主旨演講，魏鳳和表示，搞台獨分裂是絕對沒有好下場的，民進黨當局圖謀改變兩岸同屬一個中國的現狀，不承認九二共識，搞漸進式台獨，擔當外國反華勢力的馬前卒，終將成為棋子而被犧牲。

他說，當年美國為國家的統一打了南北戰爭，中國非常不願意發生這樣的內戰，但將堅決粉碎任何台獨的圖謀。「如果有人膽敢把台灣分裂出去，我們一定會不惜一戰，不惜代價，一定會打到底，這是中國不二的選擇」。

魏鳳和強調，外部勢力干涉是絕對不會得逞的。有的國家在台灣問題上背棄一個中國的原則和承諾，支持台獨分裂勢力倒行逆施，還動不動就打台灣牌，拿「與台灣關係法 」說事，用單方面炮製的國內法，管別國的事兒，干涉別國的內政，中方堅決反對。

「在此我也正告台獨分子及其背後的勢力，搞台獨，死路一條，妄想！挾洋自重，不會得逞，休想！歷史的車輪滾滾向前，任何人都阻擋不了中國統一的步伐，任何人都不要低估中國軍隊捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志，強大能力」。

魏鳳和說，台灣是中國的台灣，台灣問題是中國的內政，祖國統一是絕對要實現的。統一是民族大業、是歷史大勢，任何人、任何勢力都無法阻擋。和平統一是中國人民最大的願望，「我們對此懷有最大的誠意，願付出最大的努力，現在仍然在繼續做最大的，最真誠的努力。台灣問題因民族弱亂和內戰而產生，必將隨著中華民族偉大復興而解決」。