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河北唐山成黑道家鄉 「打人事件」改由他地警局偵辦

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河北唐山成黑道家鄉 「打人事件」改由他地警局偵辦

記者陳言喬／即時報導
唐山某燒烤店的圖中多名男子，因調戲用餐女子不成公然打人。（視頻截圖）
唐山某燒烤店的圖中多名男子，因調戲用餐女子不成公然打人。（視頻截圖）

中國河北唐山市已成「黑道家鄉」，11日深夜23時許，河北省公安廳通告，唐山燒烤店的尋釁滋事、暴力毆打他人案件，改由廊坊市公安局廣陽分局偵查辦理。

中國時代周報引述北京市才良律師事務所律師王令表示，「異地用警，可能是對當地黑惡勢力及保護傘的存在高度懷疑」。

唐山多名男子在餐廳公開調戲用餐陌生女子不成，將女子暴打重傷引起大陸全網憤慨，不久陸續有一名男子實名舉報他開的麵包店遭黑道勒索騷擾砸店，報警後警方竟稱不構成犯罪無法立案；另一名女子昨晚也實名舉報「唐山黑社會團夥」，稱自己曾被關黑屋、毆打辱駡、關狗籠……囚禁時間長達16個小時。

河北唐山打人事件9名嫌疑人已全部被抓獲。經追查嫌疑人劉某、陳某志、陳某亮等三人均有刑事前科，其中2019年劉某涉故意傷害罪被判處有期徒刑二年零一個月，上訴被駁回。2020年陳某亮涉開設賭場罪被判處有期徒刑三年，服刑期間獲減刑。2015年劉某、陳某志等人涉嫌非法拘禁被網上追逃。

種種證據顯示，唐山警方對黑道似有不作為甚至已淪為黑道的保護傘。河北省公安廳11日晚23時宣布，案件改由廊坊市公安局接辦。

時代周報稱，異地管轄的主要原因在於，某一案件如果實施本地偵查、起訴或者審判，存在影響案件處理公正性的決定性因素。而這一決定性因素導致本地偵查、起訴或者審判機關的整體回避，所以改用異地管轄以保證案件審理的公正性。　　

北京市才良律師事務所律師王令表示，2018年以來的掃黑除惡專項鬥爭中，對一些重大敏感案件以及久拖不決、辦理不力的案件，就會採取一些創新的辦案方式，比如提級管轄、異地用警、掛牌督辦等，以利偵破案件。

他直言，異地用警就可以避免一系列「保護傘」起到的作用。這些犯罪嫌疑人中有些是有前科的，各界懷疑背後可能有「保護傘」。

唐山某燒烤店打人涉案九名男子最後一人在草叢中落網，逃跑時鞋子都掉了。（視頻截圖）
唐山某燒烤店打人涉案九名男子最後一人在草叢中落網，逃跑時鞋子都掉了。（視頻截圖）

公安 北京

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