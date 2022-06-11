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中國景德鎮建古陶瓷基因庫 還原2000萬碎瓷片全景知識

記者廖士鋒／即時報導
中國景德鎮御窯博物院與多家機構聯合成立「古陶瓷基因庫」，預計將會把2000萬片碎瓷片整合成全景式知識，圖為現場展示的明代成化年間瓷器標本。（新華社）
中國景德鎮御窯博物院與多家機構聯合成立「古陶瓷基因庫」，預計將會把2000萬片碎瓷片整合成全景式知識，圖為現場展示的明代成化年間瓷器標本。（新華社）

瓷器曾是中國的名片，歷史上深受歐亞各國貴族追捧。中國江西景德鎮11日宣布成立「古陶瓷基因庫」，據指出這是全球首個大量考古標本和資訊的古陶瓷基因庫，未來將同步繪製的「基因知識圖譜」，把所藏2000萬瓷片碎片化的資訊整合成全景式的系統化知識，並研究還原燒製工藝跟原料配方。

據新華社報導，景德鎮御窯博物院11日宣布與北京大學、清華大學、故宮博物院、中國科學院上海矽酸鹽研究所等機構共建「古陶瓷基因庫」，景德鎮御窯博物院院長翁彥俊表示，這是全球首座這樣的基因庫。

翁彥俊指出，御窯博物院及其前身景德鎮市陶瓷考古研究所，在近40年考古工作中積累了近2,000萬片各類古陶瓷標本，將運用能譜電鏡儀、拉曼光譜儀、X射線螢光分析儀等手段，製作物理和數位形態的基因標本，計畫在一年半內完成首批明代御窯的近萬個標本的製作。

就陶瓷工藝之謎來說，翁彥俊提到，受原材料質地、加工工藝、燒成技術及審美情趣等影響，不同時代陶瓷器物的造型、紋飾、胎、釉、彩也不盡相同，所以通過對基因標本資料的研究，有望還原出古陶瓷標本的燒製工藝、原料配方等。

對於基因庫的應用，翁彥俊指出，結合數位化等新技術，還可還原歷史生活場景，勾連當下人文風物、並同步繪製的「景德鎮古陶瓷基因知識圖譜」，把碎片化的資訊整合成全景式的系統化知識。例如，一件明永樂時期的青花阿拉伯紋無擋尊，既可還原明代鄭和下西洋時期東西方文化在器型和紋飾方面的交融，又可關聯同款傳世品的館藏地故宮博物院、北京冬奧會青花瓷服飾等資訊。

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