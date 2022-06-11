拚經濟 中國還要「風電下鄉」

為了穩住經濟大盤，中國首個省級「風電下鄉」方案出爐。圖為風力發電示意圖。(Pexels)

為了穩住經濟大盤，中國首個省級「風電下鄉」方案出爐，吉林省向約3000個行政村下達命令，要求每個行政村建設100千瓦風電項目或200千瓦光伏發電項目，經費來源則採政府全資、企業出資、政府企業合資三種投融資 模式，預計2024年度實現省內全面覆蓋。

「風電下鄉」方案提出，每個行政村建設100千瓦風電項目或200千瓦光伏發電項目，項目將採取政府全資、企業出資、政府企業合資三種投融資模式。

其中，企業全資即企業與政府簽定捐贈協議，扣除建設、運維、財務等方面成本後，收益全部捐贈給村集體。按照風電3,000小時、光伏1,500小時測算，原則上每100千瓦風電項目或每200千瓦光伏項目捐贈金額約人民幣3萬元。

上海證券 報報導，中國可再生能源學會風能專業委員會秘書長秦海岩表示，「風電下鄉」政策一方面推動鄉村振興與風電產業的深度融合發展，將為風電產業打開一個廣闊的增量市場，進而保障風電產業持續健康發展。另一方面，在農村地區發展風電產業，分散式會成為更多的選擇，將進一步豐富風電項目的開發模式。此外，通過充分利用分布於農村田間地頭、村前屋後、鄉間路的閒置土地，能夠大大提高土地利用率，從而有效化解目前阻礙風電產業發展的用地問題。