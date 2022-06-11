唐山圍毆非個案 中國女性拒絕搭訕被打事件頻傳

中國河北唐山市兩名女子因拒絕搭訕遭圍毆重傷，此事引發中國社會各界高度關注。(店內監控影片截圖)

中國河北唐山市兩名女子因拒絕搭訕遭圍毆重傷，此事引發中國社會各界高度關注。然而這起事件並非個案，中國媒體引述法院判決顯示，近年女性拒絕搭訕後遭毆打案件層出不窮。

10日清晨，唐山市機場 路一家燒烤店爆發一件圍毆事件，起因疑為一名男子酒後搭訕女子被拒後，率眾對女子及其友人圍毆，造成兩人重傷、兩人輕傷。這起事件的影片在網路上流傳，目前已經超過2000萬人次觀看，引發中國輿論高度關注。

根據澎湃新聞報導，在中國裁判文書網以「女性」、「毆打」、「搭訕」、「騷擾」等關鍵字搜尋後發現，過去幾年間已發生數起女性因拒絕搭訕而被毆打成傷的案件。

據報導，2019年4月間時，在安徽省阜陽市的一間豆漿店發生一名谷姓男子向女性搭訕不成後，先是爆發口角衝突，隨後動手毆打對方與同行的友人。這名男子後來遭行政拘留13日，案件經法院審理後，判賠人民幣7128.7元（約美金1062元）。

2020年，黑龍江省寶清縣的一間酒吧同樣發生一名女性因拒絕張姓男子搭訕，而被其與同行友人圍毆，因此住院18日。後來根據法院判決，動手的張姓男子與友人須賠償對方1萬7677.17元（約美金2635元）。

同樣在2020年間，貴州省盤州市的朱姓男子在酒後搭訕一名女性被拒後，惱羞成怒毆打對方，使其重傷住院30日。報導引述判決書，朱姓男子的訴訟代理人在審判過程中甚至指責被害女性「明知朱姓男子酒醉仍與他爭吵，其對造成自己的損害有重大過錯，依法應減輕朱姓男子的賠償責任」。

最終法院不採納朱姓男子的訴訟代理人說詞，判決朱姓男子應賠償對方2萬1949元（約美金3272元）。

此外，包含黑龍江省哈爾濱市、廣東省珠海市過去幾年間都曾發生過類似案件。

報導指出，這些案件均有共通點，皆是男性在酒後藉機搭訕、騷擾，並毆打陌生女性，但判決書顯示，「酒醉從來不是侵犯或侮辱的藉口。」