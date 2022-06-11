「應檢未檢」釀破口 上海：常態化檢測延長至7月底免費

上海市仍在「常態化疫情防控」階段，要求民眾在7月底前定期進行核酸檢測。圖為黃浦區一處「15分鐘核酸服務圈」易檢小站，醫務人員為附近居民做核酸採檢。（新華社）

中國各大地推行常態化核酸檢測 ，近期引起財政負擔的質疑，有地方政府已經開始向民眾收費，而原定將於6月底到期的上海免費檢測計畫，也在11日宣布，由於在「應檢未檢」當中發現陽性感染者，免費常態化檢測延長至7月31日。

據上海發布微信 公眾號消息，上海市疫情 防控工作領導小組辦公室11日傍晚公布，全市常態化核酸檢測點免費檢測延長至2022年7月31日。官方並要求，即日起至2022年7月31日，市民應每周至少進行1次核酸檢測，若7天內無核酸檢測紀錄，其「隨申碼」將會被賦黃碼；完成核酸採樣後，其「隨申碼」將在24小時內轉碼。

上海官方還指出，7天內無核酸檢測紀錄的市民，應及時參與社區便民篩查或至核酸採樣點開展核酸檢測，對「應檢未檢」並造成疫情傳播擴散的，將依法追究相應法律責任。

官方解釋，此次通告，一方面是出於鞏固當前疫情防控成果的需要；另一方面，因在前期對「應檢未檢」賦黃碼的實踐中確實發現此類人群陽性感染者檢出比例明顯高於平均水準。官方強調，疫情防控期間，及時主動地進行核酸檢測，既是對自己負責，更是對他人負責、對社會負責。

對於7月31日以後的檢測政策，上海官方稱後續將根據疫情防控形勢變化動態調整。