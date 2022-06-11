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秦始皇帝陵修復出「仰臥俑」 姿勢奇特有原因

記者林汪靜／即時報導
出土於秦陵百戲俑坑的「28號俑」不同於其他較為常見的站姿或坐姿的陶俑，而是呈現出仰臥的姿態。（新華社）
出土於秦陵百戲俑坑的「28號俑」不同於其他較為常見的站姿或坐姿的陶俑，而是呈現出仰臥的姿態。（新華社）

中國西安秦始皇帝陵博物院考古工作又有新進展，出土於秦陵百戲俑坑的「28號俑」修復完成，這尊「仰臥俑」因其姿態奇特，引起研究者關注。不同於坑中其他較為常見的站姿或坐姿的陶俑，該俑呈現出仰臥的姿態，暫被稱為「仰臥俑」。

新華網報導，2022年文化和自然遺產日陝西省主會場活動11日在秦始皇帝陵博物院舉行，當日首次對外公布剛剛修復完成出土於秦陵百戲俑坑的「28號俑」。

這尊陶俑出土於K9901陪葬坑，這座陪葬坑於1999年試掘，並於2011年至2013年進行了整體重新發掘，共出土彩繪陶俑近30件，目前共修復25件。由於其出土的陶俑與兵馬俑有著較大的差別，據專家推測這些陶俑是為秦代宮廷提供百戲表演的百戲俑，並將該陪葬坑暫定名為「百戲俑坑」。

與秦兵馬俑坑象徵著軍陣的內涵所不同的是，百戲俑坑是象徵著秦代宮廷娛樂雜技的機構。「28號俑」出土於秦始皇陵K9901百戲俑陪葬坑中部，發掘時殘破非常嚴重，由數十塊殘片組成，其頭部及雙手缺失。「28號俑」的保護修復共歷時9個多月時間，修復完成後俑身通長154公分，重101.4公斤。

另外，修復人員在「28號俑」的保護修復中還在其腹部表面彩繪之上發現一處三連指手指紋的痕跡，在陶俑雙臂發現有明顯的夾紵痕跡，並在膝蓋處發現有二次覆泥痕跡，這些都為後期研究陶俑製作工藝提供了重要的方向和線索。

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