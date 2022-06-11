圍毆女性、種地道歉、鐵絲鎖門 官媒痛批唐山治理失效

唐山四名女子10日在燒烤店用餐，因抗拒陌生男子騷擾竟慘遭暴力圍毆。(店內監控影片截圖)

河北省唐山市10日發生四名女子在一家燒烤店用餐內，無端遭到一群男子騷擾並痛毆，引爆中國社會輿論譁然。由中共中央主辦的光明日報痛批唐山在一個多月內，接連發生圍毆女性、種地道歉、鐵絲鎖門等三起引發關注的社會事件，是社會治理的失效。

光明日報11日在微博 發文稱，10日發生的這起暴力攻擊女性事件，因為挑釁社會法治和道德雙重底線，已經產生了傳導效應，使所有螢幕前的人們感受到了一種劇烈的不安。

文章稱，「人們的憤怒與困惑非常合理：唐山不是法治社會的一部分嗎？何以『法』這個字沒有任何震懾力？唐山沒有有效的社會治理嗎？何以『當時有顧客報警，警方已介入處理』，十餘小時後警方才抓捕到主要犯罪嫌疑人？要知道，這是在常態化的疫情 防控之下，十多個小時的時間已經遠遠超過了尋找和鎖定密接的時間。」

光明日報指出，按「海恩法則」：一次嚴重事故之前，必有300起未遂先兆。而唐山在過去一個多月內，已經多次登上微博熱搜。

5月初，唐山一位老農在疫情防控期間著急下地幹活，被當地巡察人員看到並加以批評。結果老農用大喇叭向全村村民自我批評、自我「遊街」。「唐山硬核防疫 不許下地種地」，隨後以一種黑色幽默的敘事登上熱搜。

4月底，唐山遷安為防止疫情擴散，施行「硬隔離」措施，要求部分住戶交出鑰匙用以反鎖家門，並將部分居民樓的房門用鐵絲綁住。光明日報稱，這個「措施」不僅「震撼」大眾，甚至超出了大眾的想像力。

文章質疑唐山市政府：「地方行政部門眼裡沒『人』嗎？難道不知這樣的情況一旦發生火災後果不堪設想？地方行政部門眼裡沒『法』嗎？難道不知道這相當於剝奪財產、侵犯公民權利嗎？」

光明日報最後更痛批，圍毆女性、種地道歉、鐵絲鎖門，這三起於一個多月內發生在唐山的社會事件，都象徵社會治理的失效。

中國官方媒體如此重批地政府並不多見，這則評論11日上午10時許發出後，六小時內已經被轉發超過12萬次，中國網友紛紛為光明日報點讚，並稱「不愧是光明日報！」「光明日報果然還是那個光明日報！」