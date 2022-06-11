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可口可樂也開始賣涼茶 中國網友：聽到價格心就涼了

林則宏
可口可樂在中國也開始賣起涼茶，但目前市場反映平淡。（取自可口可樂天貓旗艦店）
可口可樂在中國也開始賣起涼茶，但目前市場反映平淡。（取自可口可樂天貓旗艦店）

可口可樂在中國也開始賣起涼茶了。據《上觀新聞》報導，可口可樂天貓旗艦店近日上架一款名為「夏枯草」的涼茶飲品。可口可樂對這款產品的介紹是：草本配方‧傳統涼茶；無額外添加人工香料及色素。報導稱，可口可樂將源於香港的涼茶品牌「健康工房」首次引入中國市場。

但這款新式涼茶目前似乎並沒有引起中國消費者太大的興趣。可口可樂天貓旗艦店的數據顯示，截至11日中午，僅91人下單購買，評論也只有五則。

在天貓旗艦店內，這款涼茶24瓶裝原價396元人民幣，折扣後售價為297元人民幣。折算下來，一瓶約12.4元人民幣（約1.8美元）。有網友表示：「一聽價格心就涼了」。

中國涼茶市場規模驚人。市調機構艾媒諮詢日前發布的報告指出，2021年中國新式茶飲市場規模達到2795.9億人民幣，因此可口可樂十多年前就開始布局。

2005年，可口可樂宣布與中國中醫科學院達成合作協議，宣布將研發含有中草藥成分和配方的飲料。2007年，可口可樂與中國中醫研究院成立中醫藥研究中心，並投入6億人民幣用於研發以涼茶為代表的中草藥飲料。

不過，直到2008年底，可口可樂並未推出任何涼茶飲品。此後幾年，可口可樂也鮮少提及涼茶業務。資料顯示，「健康工房」於2005年11月起成為可口可樂家族的一員，但當時「健康工房」飲品只在香港銷售。

「健康工房」前身是香港涼茶老品牌「同治堂」，2003年7月4日變更為健康工房（涼茶）有限公司，開始由傳統涼茶轉為健康飲品，並開展包裝飲料和涼茶店業務。

可口可樂 香港

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