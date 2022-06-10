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900多港人二度確診 29歲男子三個月兩度感染BA.2.2

記者林則宏／即時報導
香港新冠疫情反覆，並已出現多起二次感染個案。Getty Images
香港新冠疫情反覆，並已出現多起二次感染個案。Getty Images

香港文匯報報導，香港9日新增新冠確診病例674例（其中73例為境外輸入病例），為4月18日以來單日確診新高。香港衞生防護中心並發現，有兩名患者於第五波疫情期間，三個月內兩度感染新冠病毒，其中一人更一再感染BA.2.2病毒。另有900多名港人在前四波疫情期間就曾經確診，第五波疫情再度染疫。

香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君9日在疫情記者會上公布，香港發現最少兩起於第五波疫情期間重複感染新冠病毒的個案。其中一名患者是29歲男子，去年7月已接種兩劑復必泰（BNT）疫苗。他今年2月28日確診，當時CT值約17、18。該名男子5月29日再次確診，當時的CT值約27、28。

全基因分析雖顯示，男子兩次感染的病毒都是BA.2.2病毒株，但兩者有6個SMP（病毒排序）有出入，顯示病毒並非同一株，證明是「二次感染」。

另一起個案是一名26歲女子，因醫療問題沒有接種疫苗。女子2月底快篩陽性，當時沒有做基因分析。康復三個月後，由於她與一個BA.2.2變種病毒的群組個案有關，5月底接受核酸檢測發現再度染疫，CT值約20至22。

張竹君表示，香港第五波呈報的感染人數逾120萬人次，至今只發現兩起「二次感染」個案。但隨着越來越多確診者已康復超過三個月，不排除將會出現更多「二次感染」的個案。

張竹君並透露，香港在第五波疫情期間，有900多例Omicron變異株確診者，曾於第一至四波疫情期間感染過原始新冠病毒、即Alpha及Delta等。以首四波1.2萬人確診計算，預估將有7.5%於前四波染疫者，會在第五波「中完又中」。

報導稱，「二次感染」讓社會免疫屏障受衝擊，是各地政府最頭痛的難題。美國更有研究顯示，有人兩年內先後五次感染新冠病毒。台灣自2020年以來，累計也有1,212人「二次感染」。

香港文匯報指出，國外有研究顯示，疫苗效力會隨著時間而減弱，病毒變異體導致免疫保護減弱，會造成「二次感染」。專家指出，確診後康復不代表永遠「免疫」，只要病毒不斷變異，就有「二次感染」的可能，因此必須定期接種新冠疫苗。

香港 疫情 疫苗

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