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唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍

中央社台北10日電
中國河北省唐山市一名男子性騷擾女子遭拒後，夥同多名男子不斷痛毆當事人與勸架女子。（圖取自微博weibo.com）
中國河北省唐山市一名男子性騷擾女子遭拒後，夥同多名男子不斷痛毆當事人與勸架女子。（圖取自微博weibo.com）

中國河北省唐山市今晨發生惡劣傷害事件，一名男子性騷擾一名女子遭拒後，夥同多名男子不斷痛毆當事人與勸架女子。監視畫面流到社群網路引發公憤後，警方才通報正在抓人。

影片來源：youtube

有網友今天上傳影片發文稱，唐山機場路一家燒烤店多人起衝突，起因疑為男子酒後搭訕女子，其後多人對女子進行毆打。

燒烤店監視器錄下了完整過程，一名男子靠近幾名女子的餐桌，並觸摸一名女子背部，女子躲開嚴拒後，男子竟動手毆打女子，隨後有多名同夥男子加入；同行女子上前勸架也被打，還有男子拿起椅子就朝女子丟過去。

當事女子隨後被拖到店外人行道，多名男子持續痛毆踢打，趨近欲解圍的人也被打。女子混身是血躺在地上奄奄一息，但多名惡男仍持續施暴。最後畫面顯示，同行女子逃逸，還有男子持酒瓶追去。

女子在公共場合被性騷擾還遭下重手圍毆，立即在網路引發公憤，躍為熱搜榜首，迄今已有上千萬大陸網友留言痛批施暴者比禽獸還不如，要求官方嚴懲。

事件在網路引發公憤後，唐山市公安局路北分局傍晚近6時才發布通報稱，6月10日淩晨2點40分許，路北分局機場路派出所轄區某燒烤店發生一起尋釁滋事、暴力毆打他人案件。唐山路北警方已經鎖定嫌疑人，目前正在全力實施抓捕。「警方絕不會放過任何一個違法犯罪人員！」

央視新聞報導，唐山市委常委、政法委書記來廣普表示，「上述案件嫌疑人已經鎖定，公安部門正在抓捕」。

綜合陸媒報導，店方表示，事發當時有客人報警。唐山市婦聯工作人員表示，對於網上熱傳的影片，已經第一時間介入，與公安機關進行了溝通，民警當時已經出警。兩名女性已經就醫，目前沒有生命危險。

@userbjg5l9qur2

中国🇨🇳唐山某烧烤店，男生性骚扰未果挨骂，随即动手打人，同来的一帮男人打女人%唐山打人事件完整视频 %唐山男子性骚扰不成殴打女生 %女子烧烤店内反抗骚扰遭围殴 直接观看视频！

♬ 原聲 - 么事 马747 - 么事 马747

對此，大陸網友紛紛痛批警方慢半拍，「當天就有出警記錄，現在才抓捕」；「為什麼當時員警來了沒抓，現在才開始逮捕」；「如果真是因為鬧上熱搜才開始逮捕，那真是令人心寒」。

許多網友嘲諷，「要是個確診還等現在？」；「密接都比這抓的快」；「淩晨的事鬧大了才抓捕，這麼清晰的人像就是抓不到，真可笑」。

還有網友肉搜出唐山5名男子的圖像上傳網路，要求警方立刻抓人嚴辦。

中國河北省唐山市一名男子性騷擾女子遭拒後，夥同多名男子不斷痛毆當事人與勸架女子。...
中國河北省唐山市一名男子性騷擾女子遭拒後，夥同多名男子不斷痛毆當事人與勸架女子。（圖取自微博weibo.com）

性騷擾 公安 機場

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