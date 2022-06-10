我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國通膨比預期熾熱 美股道瓊早盤重挫逾600點

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

中國：台灣石斑魚檢出禁藥 6月13日起暫停輸入

記者廖士鋒／綜合報導
台灣的石斑魚遭到中國海關下令禁止進口，自6月13日起實施。（圖／聯合報系資料照片）
台灣的石斑魚遭到中國海關下令禁止進口，自6月13日起實施。（圖／聯合報系資料照片）

中國海關總署10日發布通知，自13日起暫停台灣石斑魚輸入中國。距去（2021）年12月30日中國海關總署點名屏東兩家養殖業者王志義養殖場和戴兆鐘養殖場的石斑活魚報關，事隔近半年，這次宣布全面暫停台灣石斑魚輸入。

據中國海關總署官網10日發布的通知，動植物檢疫司表示，「去年以來，中國海關多次從台灣地區輸中國石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫禁用藥物，還檢出土黴素超標。為防範風險，保護消費者身體健康和生命安全，依據中國相關法律法規和標準，茲決定自2022年6月13日起暫停台灣石斑魚輸入中國」。

同時通知並強調，「各海關自2022年6月13日起暫停受理台灣地區石斑魚報關，並及時將上述情況通知轄區內相關企業」。

如今中國再度停台灣石斑魚輸入，對台灣養殖業者衝擊有多大？根據農業貿易統計，輸中國地區石斑魚養殖場合格登錄名單有688家，主要分布在屏東佔41%、高雄永安和台南則各佔26%。去年一年，台灣用活魚運搬船賣出的石斑魚活魚共6,635公噸，其中，賣到中國的石斑活魚有6,121公噸，產值5,478.6萬美元，賣到香港則有513公噸，賣到中國的石斑活魚就占整體活魚的92%，幾乎是我國石斑魚活魚外銷的主要消費地。

去年底台灣兩石斑魚養殖場被中國海關總署驗出禁藥隱性孔雀石綠及隱性結晶紫，暫停輸出，當時遭點名的兩家業者曾跳出澄清，表示台灣早就禁用隱性孔雀石綠和結晶紫，不知是哪個環節出問題，懷疑報關資料遭盜用。但因中國點出台灣養殖水產在養數量申報不實的問題，農委會為此展開檢討，規畫落實養量登記制度，並建立登記系統。

農委會漁業署副署長林國平指出，10日晚間收到訊息第一時間，立即透過農委會動植物防疫檢疫局就兩岸農產檢疫貿易窗口跟中國方面進行了解、查證。他強調，如果查證是台灣養殖業違法，一定毋枉毋縱；但如果是中國查證不周，農委會也會據理向中國求償。

林國平表示，中國除了禁止進口故技重施，近兩年因為疫情，台灣石斑魚等活魚出口到中國也經常被要求檢疫動輒封關，很難不聯想也跟兩岸關係不佳有關。

疫情 香港 防疫

上一則

山東姊姊扮亡母生前模樣送妹高考 逼哭網友

延伸閱讀

打高端入境菲律賓免隔離 台外交部：歡迎與肯定菲國決定

打高端入境菲律賓免隔離 台外交部：歡迎與肯定菲國決定
北京冬奧花滑禁藥餘波 成年組參賽門檻提高至17歲

北京冬奧花滑禁藥餘波 成年組參賽門檻提高至17歲
台入境檢疫鬆綁 縮短為3+4有譜

台入境檢疫鬆綁 縮短為3+4有譜
移民信箱／綠卡海外滯留2年多 可搭機來美向海關解釋

移民信箱／綠卡海外滯留2年多 可搭機來美向海關解釋

熱門新聞

深圳這名穿花裙女子嗆聲開50台賓利堵車庫，被查出其老公是中國國企上市公司的監事會主席。（取材自微博）

深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

2022-06-05 21:16
華盛頓郵報報導，最近幾周，俄國官員要求中國提供更多支持，中國為此不耐。圖為俄國總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

2022-06-06 14:29
加拿大軍方控訴解放軍干擾其空軍飛行航線，圖為加拿大CP-140 Aurora偵察機。(Filterkaffee/取自Wikimedia Commons)

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

2022-06-02 12:02
中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲。（每日頭條）

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

2022-06-06 12:09
澳洲P-8A偵察巡邏機。（取材自觀察者網）

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

2022-06-05 07:53
陳男接受訪問時激動表示，沒一個是他的孩子。（影片截圖)

結婚16年發現3個女兒非親生 老婆反問：血緣重要嗎？

2022-06-08 19:54

超人氣

更多 >
3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事
通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度
涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權
馬里蘭州工廠驚傳槍擊案 多人中彈 恐已3死

馬里蘭州工廠驚傳槍擊案 多人中彈 恐已3死
夏季來減肥 做「早起2件事，晚上3不要」讓身體燃脂

夏季來減肥 做「早起2件事，晚上3不要」讓身體燃脂