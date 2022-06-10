中國：台灣石斑魚檢出禁藥 6月13日起暫停輸入

台灣的石斑魚遭到中國海關下令禁止進口，自6月13日起實施。（圖／聯合報系資料照片）

中國海關總署10日發布通知，自13日起暫停台灣石斑魚輸入中國。距去（2021）年12月30日中國海關總署點名屏東兩家養殖業者王志義養殖場和戴兆鐘養殖場的石斑活魚報關，事隔近半年，這次宣布全面暫停台灣石斑魚輸入。

據中國海關總署官網10日發布的通知，動植物檢疫司表示，「去年以來，中國海關多次從台灣地區輸中國石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫禁用藥物，還檢出土黴素超標。為防範風險，保護消費者身體健康和生命安全，依據中國相關法律法規和標準，茲決定自2022年6月13日起暫停台灣石斑魚輸入中國」。

同時通知並強調，「各海關自2022年6月13日起暫停受理台灣地區石斑魚報關，並及時將上述情況通知轄區內相關企業」。

如今中國再度停台灣石斑魚輸入，對台灣養殖業者衝擊有多大？根據農業貿易統計，輸中國地區石斑魚養殖場合格登錄名單有688家，主要分布在屏東佔41%、高雄永安和台南則各佔26%。去年一年，台灣用活魚運搬船賣出的石斑魚活魚共6,635公噸，其中，賣到中國的石斑活魚有6,121公噸，產值5,478.6萬美元，賣到香港 則有513公噸，賣到中國的石斑活魚就占整體活魚的92%，幾乎是我國石斑魚活魚外銷的主要消費地。

去年底台灣兩石斑魚養殖場被中國海關總署驗出禁藥隱性孔雀石綠及隱性結晶紫，暫停輸出，當時遭點名的兩家業者曾跳出澄清，表示台灣早就禁用隱性孔雀石綠和結晶紫，不知是哪個環節出問題，懷疑報關資料遭盜用。但因中國點出台灣養殖水產在養數量申報不實的問題，農委會為此展開檢討，規畫落實養量登記制度，並建立登記系統。

農委會漁業署副署長林國平指出，10日晚間收到訊息第一時間，立即透過農委會動植物防疫 檢疫局就兩岸農產檢疫貿易窗口跟中國方面進行了解、查證。他強調，如果查證是台灣養殖業違法，一定毋枉毋縱；但如果是中國查證不周，農委會也會據理向中國求償。

林國平表示，中國除了禁止進口故技重施，近兩年因為疫情 ，台灣石斑魚等活魚出口到中國也經常被要求檢疫動輒封關，很難不聯想也跟兩岸關係不佳有關。