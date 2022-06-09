美英澳核潛艇合作 中國指控：涉核武器材料非法轉讓

中國常駐維也納聯合國代表王群。（取自中國駐維也納聯合國和其他國際組織代表團官網）

國際原子能總署（IAEA）9日審議「美英澳核潛艇合作所涉核材料轉讓及其保障監督等影響《防止核武器繁衍條約》（NPT）各方面的問題」。中國常駐維也納聯合國 代表王群在會中指出，美英澳核潛艇合作是一個「三違反」行徑。國際社會對此持續表達嚴正關切，三國必須給國際社會一個應有的交代。

根據中國駐維也納聯合國和其他國際組織代表團官網消息，王群指控，美英澳核潛艇合作違反NPT、違反IAEA全面保障監督協定、違反澳洲 與IAEA簽署的附加議定書。無論三國對其核潛艇合作冠以何種名義、無論相關核武器材料怎樣處理，都回避不了三國合作所涉核武器材料非法轉讓這一問題實質。

王群表示，美英澳核潛艇合作事關全球戰略穩定、國際安全秩序、地區和平穩定及全球防擴散體系，負面影響巨大而深遠，理應由相應國際和地區安全機制從政治角度作出反應。同時，IAEA也須按照機構職責和授權就此作出反應。

王群強調，澳洲作為NPT規定的無核武器國家，必須在各階段及時、全面申報其核武器材料及相關設施情況。

他並批評美英在核擴散問題上奉行雙重標準，一方面對有的無核武器國家開發並獲取民用核材料實施單邊制裁，另一方面卻對澳洲網開一面，公然、直接向澳洲擴散核武器材料；一方面指責有的國家未向IAEA申報完整、準確的信息，另一方面卻公然、直接慫恿澳洲拒不落實其在全面保障監督協定及附加議定書下所需履行的申報義務。

王群稱，這一行徑對國際核不擴散體系和伊核、朝核等熱點問題的解決都將帶來災難性影響。他呼籲各方共同落實全球安全倡議，保持IAEA相關政府間討論進程，共同探尋三國核潛艇合作問題的解決方案，以實際行動捍衛《防止核武器繁衍條約》，維護國際核不擴散體系，維護國際和平與安全。