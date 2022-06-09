老牌美容院紅玫瑰爆疫情 曾是上海美髮業領頭羊

上海9日新增的6例社會面感染者中，有3例是徐匯區「紅玫瑰美容院」的工作人員。（圖／取自澎湃新聞）

位在上海徐匯區的「紅玫瑰美容院」傳出店內3名理髮師確診，密切接觸者近500人。紅玫瑰是上海最後一間國營理髮店，消息傳出後，引來不少老上海人分享過往回憶。

上海市疫情 防控工作新聞發布會通報，今天新增6例社會面陽性感染者，其中有3人在徐匯區淮海中路的紅玫瑰美容院工作。這間美容院共有16名員工，目前已排查到顧客481人。

由於紅玫瑰美容院的顧客眾多，加上理髮時都是近距離接觸，因此防疫 部門不敢輕忽這起事件。

消息傳出後，網路上除了擔憂疫情擴散之外，不少人也討論起「紅玫瑰美容院」究竟是什麼樣的地方，為何能吸引這麼大量的中老年顧客在解封後立即前往。

根據微信 公眾號「上海徐匯」過去的介紹文章，紅玫瑰曾是上海美容美髮業的領頭羊，全盛時期整個上海有60多家分店，是不少上海公眾人物做頭髮的首選，因此時常門庭若市。後來隨著時代變遷而逐漸沒落，如今僅剩淮海中路的店面，且是上海唯一一家國營美容院。

中央社記者詢問上海本地的朋友後得知，家中不少長輩都對紅玫瑰美容院讚譽有加，由於當年不少知名的上海公眾人物都會到紅玫瑰打理門面，因此「能在紅玫瑰理髮是一件很風光的事」。此外，在紅玫瑰工作的理髮師也很令人敬重。

據澎湃新聞、新民晚報報導，由於紅玫瑰美容院的歷史悠久，因此不少老主顧都是從年輕光顧到老，店內以中高齡顧客為主，而且店內留有許多老式理髮店的痕跡。比如彎腰式洗頭、老式理髮椅，還有掛在牆角邊專門用來刮剃刀的「打刀布」。

對於紅玫瑰的老顧客來說，到這裡理髮也是一種情懷。

據報導，除了紅玫瑰美容院，鄰近的廣發銀行以及一處社區也因為疫情一起被封，其中被封的社區中也有不少紅玫瑰的顧客。