復旦經濟學院院長：越來越擔心中國經濟進入惡性循環

上海長達兩個月封控，一度衝擊整個汽車產業鏈。圖為5月25日，在位於上海外高橋的一座碼頭，一批上汽集團的汽車正等待裝船運往澳洲。新華社

中國又一知名學者對中國經濟表達擔憂。上海復旦大學經濟學院院長、中國經濟研究中心主任張軍接受《觀察者網》專訪時表示，他現在越來越擔心中國經濟正進入一個惡性循環。而中國國務院 5月底推出的「紮實穩住經濟的一攬子政策措施」，對經濟的刺激效果估計也將有限。

張軍指出，今年中國經濟本身就面臨很大的下行壓力，雪上加霜的是3月以來多地疫情 反覆，在各地嚴格的疫情防控政策下，經濟進一步受到衝擊。例如，香港、深圳和廣州的疫情對珠三角的經濟復甦造成較大的衝擊；上海的疫情主要涉及長三角，而長三角的經濟總量約占中國全國GDP的四分之一。

他表示，受疫情衝擊的不僅是一個城市或區域，而是一整條產業鏈。以汽車 產業為例，上海在汽車零部件領域集中著BOSCH、ZF、 Magna等國際巨頭，還有特斯拉、上汽集團等整車製造商。因此，上海封控期間，長三角乃至中國全國的汽車供應鏈承壓，影響甚至波及全球。

張軍說，解封後，地方一般會在短期內將非藥物干預措施（NPI）級別提高，例如進出許多場所都要求出示48小時或72小時核酸陰性證明。在這種情況下，疫情對經濟的全面影響雖然沒那麽大了，但各行各業的恢復還是會受到這些限制性措施的影響。

他預期，由於今年3月以來的這輪疫情反撲影響了中國多個城市，對第2季中國經濟的衝擊很可能比2020年疫情嚴重時還大。中國第2季GDP較樂觀估計是增長2%左右，也不排除在1-2%的可能。

第3季受常態化核酸檢測影響，增長可能也會低於預期，但與第2季相比，第3、4季數字會有所回升。至於回升力度如何，則要看第2季推出的經濟政策能否發揮效力，而這部分又跟地方疫情防控力度有關。

針對中國國務院5月31日發布「紮實穩住經濟的一攬子政策措施」，推出六大方面33項措施。張軍表示，假如中國經濟是在一個平穩的軌道上，現在只是受到疫情衝擊，這些政策應該可以將其矯正到之前的軌道上去。

但由於各種原因，如說債務的問題、去槓桿造成的恐慌，還有針對互聯網公司的監管新政，以及民營企業的顧慮等問題。

張軍說，「我們的經濟本身就處於持續放緩的壓力之下，現在又碰上了疫情和嚴格的防控政策，這兩種情況疊加自然是雪上加霜。在這種情況下，這些刺激政策的效果估計會弱一些。」

他指出，疫情擾動的不僅是經濟本身，還干擾了市場跟政府間的信任關係，而市場和政府的關係影響著投資者的預期。他認為，若想讓處於下行壓力和疫情衝擊下的中國經濟有一個較大力度的反彈，單是這些政策是不夠的，因為沒有觸及深層次的問題。

張軍強調，除了這些政策，中國需要在近期推出一些重磅的結構改革政策，「大膽糾錯」，才能重振市場和企業家信心。

他表示，中國現在不管從投資還是從消費的角度考慮拉動經濟都沒有實質意義，因為這會進入一個死循環。要走出死循環，唯有向地方放權、向企業鬆綁，如此才能解決中國經濟的困局。