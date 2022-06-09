美對台新軍售 國台辦：敦促美方糾正錯誤 撤銷對台售武

中國國台辦發言人馬曉光。特派記者賴錦宏／攝影

美國政府於8日宣布決定對台灣出售價值約1.2億美元的軍事產品項目。對此，國台辦發言人馬曉光於9日回應，上述舉動嚴重違反美方不支持台獨的承諾，他敦促美方立刻糾正錯誤，撤銷對台售武計畫，同時正告民進黨 停止勾連外部勢力謀「獨」挑釁行徑。

馬曉光指出，中方堅決反對美國向台灣出售武器。美方的售武行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七」公報規定。這是對「台獨」勢力的縱容支持，嚴重違反美國不支持「台獨」的承諾。

馬曉光敦促美方，要把「四不一無意」（不尋求與中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突）的表態落到實處，立即糾正錯誤，撤銷對台售武計畫，停止在涉台問題上玩火。

馬曉光表示，民進黨企圖購武「以武拒統」，只會進一步損害台灣同胞的利益，把台灣同胞往火坑裡推。他正告民進黨，立即停止勾連外部勢力謀「獨」挑釁行徑。

9日稍早，中國外交部發言人趙立堅 回應美對台軍售議題表示，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。並呼籲美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，撤銷對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫。中方將繼續採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。

美方8日宣布對台軍售1.2億美元的「海軍艦艇零附件及相關技術支援」，可望在一個月後正式生效。對此，台總統府與外交部9日分別表示，感謝美國對台軍售，落實安全承諾。