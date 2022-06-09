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習近平：不能一切以外國的東西為圭臬

記者羅印冲/即時報導
中國國家主席習近平近日在四川考察。新華社
中國國家主席習近平近日在四川考察。新華社

中國國家主席習近平近日在四川考察。他在位於眉山市中心城區的北宋著名文學家蘇洵、蘇軾、蘇轍父子三人故居「三蘇祠」時表示，要堅定文化自信，要善於從中華優秀傳統文化中汲取治國理政的理念和思維，不能封閉僵化，「更不能一切以外國的東西為圭臬」，堅定不移走中國特色社會主義道路。他並指，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅決鞏固住來之不易的疫情防控成果。

據新華社晚間報導，6月8日，習近平在四川省委書記王曉暉、省長黃強陪同下，先後來到眉山、宜賓等地，深入農村、文物保護單位、學校、企業等進行調研。8日上午，習近平來到眉山市東坡區太和鎮永豐村考察調研。他表示，要嚴守耕地紅線，保護好產糧寶地，把糧食生產抓緊抓牢；要加強現代農業科技推廣應用和技術培訓。「我們有信心、有底氣把中國人的飯碗牢牢端在自己手中」。

在眉山市中心城區，坐落著北宋著名文學家蘇洵、蘇軾、蘇轍父子三人的故居「三蘇祠」。習近平到此了解三蘇生平、主要文學成就和家訓家風。他指出，中華民族有著五千多年的文明史，「我們要敬仰中華優秀傳統文化，堅定文化自信。要善於從中華優秀傳統文化中汲取治國理政的理念和思維，廣泛借鑒世界一切優秀文明成果，不能封閉僵化，更不能一切以外國的東西為圭臬，堅定不移走中國特色社會主義道路」。

考察途中，習近平表示，當前，各地區各部門要堅決貫徹中共中央決策部署，堅持穩中求進工作總基調，全面做好改革發展穩定各項工作，努力保持平穩健康的經濟環境、國泰民安的社會環境、風清氣正的政治環境，為中共二十大召開營造良好氛圍。

他並指，要高效做好統籌疫情防控和經濟社會發展工作。堅持就是勝利，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅定信心，排除干擾，克服麻痺思想，抓緊抓實疫情防控重點工作，堅決鞏固住來之不易的疫情防控成果。

習近平 疫情 中共

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