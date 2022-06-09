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馬斯克揚言大裁員 特斯拉中國招聘活動不停歇

編譯王巧文／綜合外電
特斯拉9日在中國舉行線上招募活動，並且增添24個新職缺。路透
特斯拉9日在中國舉行線上招募活動，並且增添24個新職缺。路透

特斯拉執行長馬斯克一周前揚言要裁撤一成人力，認為某些部門「有冗員」，但這家電動車大廠9日在中國舉行線上招募活動，並增添24個新職缺。

根據一份線上公告，特斯拉將在9日晚間7時展開線上招募，為「智慧製造」（Smart Manufacturing）領域徵才。特斯拉官方微信帳號的另一則公告顯示，目前在中國「智慧製造」領域有244個經理及工程師職缺待補，其中24個是9日新增的職位。

特斯拉上海廠生產在中國銷售及出口的Model 3及Model Y車型，去年產量占特斯拉這兩款車型總產量逾半，特斯拉正計劃擴大該工廠的產能。

然而，上海實施長達兩個月的封城措施，特斯拉上海廠被迫停工22天，產能大受影響。特斯拉原本預計，五月中旬時將該廠產能增加至每周22,000輛。

特斯拉定期在中國以線上形式招聘，最近一次徵才是5月招募暑期實習生。特斯拉2021年在中國的營收較前一年暴增逾一倍，占特斯拉全年總營收四分之一。

路透上周引述一封特斯拉內部郵件報導，馬斯克表示，他對經濟的「感覺超差」，特斯拉須裁員10%。在另一封信件中，馬斯克預告特斯拉將裁減約10%正職員工，因為「許多部門人力過剩」，但「按時計酬人員將增加」。

馬斯克並未特別對中國人力配置發表評論。

特斯拉 馬斯克 營收

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