螞蟻集團重啟上市？中國證監會：沒有進行這方面的評估

浙江杭州螞蟻集團總部。路透

近日中國監管層釋出鬆綁訊號後，傳出滴滴出行 APP將重新獲得上架許可，IPO被喊卡的螞蟻集團 ，也有望重啟上市。對此，中國證監會9日晚間回應否認，表示官方沒有進行這方面的評估和研究工作，但支持符合條件的平台企業在境內外上市。

日前，中國科技步長王志剛在6日由中宣部舉行的「實施創新驅動發展戰略建設科技強國」記者會上，表示政府的管理有激勵和約束，該激勵的時候激勵，該約束的時候約束。

隨後，華爾街日報、彭博等外媒報導稱，中國當局近期陸續宣布提振經濟措施，突出對科技行業的激勵，顯示監管重拳似有緩和跡象，其中，中國監管層擬將結束對滴滴出行的網路安全審查，中國證監會也已籌組團隊評估螞蟻出售股票計劃，接近發出IPO許可。

對此，中國證監會9日回應表示，「沒有進行這方面的評估和研究工作，但我們支持符合條件的平台企業在境內外上市。」否認了相關訊息。

螞蟻集團前身為螞蟻金福，是阿里巴巴集團關聯企業，2020年11月上市前夕，遭中國監管喊卡後，阿里巴巴股價就連連下挫，據彭博引述知情人士指稱，螞蟻仍期望以A+H股方式上市，即上海、香港 兩地上市。

中新財經報導，螞蟻集團近日進行了一系列管理團隊變更，包括增加了楊小蕾、史美倫兩位獨立董事，春華資本創始人胡祖六則不再擔任獨董。這一次人事變動之後，螞蟻集團的股東代表董事從3位減少到2位，獨董佔比則上升到50%。

其中，史美倫有證券界「鐵娘子」之稱，曾受中國國務院邀請出任證監會副主席，且在她加入螞蟻集團董事局後，港交所6月6日公告，香港特首已核准她再度出任港交所主席，任期至2024年，是否有助於螞蟻重啟IPO，受各界關注。

另中國知名經濟學者李稻葵，日前以視訊方式出席「大華私人銀行2H 2022投資論壇」時也曾表示，目前網路科技企業的政治影響已經化為零，中國高層擔憂也被打消，「中國政府對互聯網公司的監管風暴已基本結束」。