我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期旅遊旺季遇機師荒 小型航空業者及冷門航線衝擊大

「危機頂峰」 紐約市長亞當斯國會促控槍

螞蟻集團重啟上市？中國證監會：沒有進行這方面的評估

記者陳政錄／即時報導
浙江杭州螞蟻集團總部。路透
浙江杭州螞蟻集團總部。路透

近日中國監管層釋出鬆綁訊號後，傳出滴滴出行APP將重新獲得上架許可，IPO被喊卡的螞蟻集團，也有望重啟上市。對此，中國證監會9日晚間回應否認，表示官方沒有進行這方面的評估和研究工作，但支持符合條件的平台企業在境內外上市。

日前，中國科技步長王志剛在6日由中宣部舉行的「實施創新驅動發展戰略建設科技強國」記者會上，表示政府的管理有激勵和約束，該激勵的時候激勵，該約束的時候約束。

隨後，華爾街日報、彭博等外媒報導稱，中國當局近期陸續宣布提振經濟措施，突出對科技行業的激勵，顯示監管重拳似有緩和跡象，其中，中國監管層擬將結束對滴滴出行的網路安全審查，中國證監會也已籌組團隊評估螞蟻出售股票計劃，接近發出IPO許可。

對此，中國證監會9日回應表示，「沒有進行這方面的評估和研究工作，但我們支持符合條件的平台企業在境內外上市。」否認了相關訊息。

螞蟻集團前身為螞蟻金福，是阿里巴巴集團關聯企業，2020年11月上市前夕，遭中國監管喊卡後，阿里巴巴股價就連連下挫，據彭博引述知情人士指稱，螞蟻仍期望以A+H股方式上市，即上海、香港兩地上市。

中新財經報導，螞蟻集團近日進行了一系列管理團隊變更，包括增加了楊小蕾、史美倫兩位獨立董事，春華資本創始人胡祖六則不再擔任獨董。這一次人事變動之後，螞蟻集團的股東代表董事從3位減少到2位，獨董佔比則上升到50%。

其中，史美倫有證券界「鐵娘子」之稱，曾受中國國務院邀請出任證監會副主席，且在她加入螞蟻集團董事局後，港交所6月6日公告，香港特首已核准她再度出任港交所主席，任期至2024年，是否有助於螞蟻重啟IPO，受各界關注。

另中國知名經濟學者李稻葵，日前以視訊方式出席「大華私人銀行2H 2022投資論壇」時也曾表示，目前網路科技企業的政治影響已經化為零，中國高層擔憂也被打消，「中國政府對互聯網公司的監管風暴已基本結束」。

螞蟻集團 香港 滴滴出行

上一則

安徽27歲女主持感冒住院喪命 醫收紅包、用藥致死…家屬有話說

下一則

馬斯克揚言大裁員 特斯拉中國招聘活動不停歇

延伸閱讀

北京緩解互聯網監管 滴滴App重上架

北京緩解互聯網監管 滴滴App重上架
美歐IPO退燒 籌資掉9成

美歐IPO退燒 籌資掉9成

中國緩解互聯網監管 「滴滴出行」重新上架

中國緩解互聯網監管 「滴滴出行」重新上架
經濟學家李稻葵：中網路監管風暴結束

經濟學家李稻葵：中網路監管風暴結束

熱門新聞

深圳這名穿花裙女子嗆聲開50台賓利堵車庫，被查出其老公是中國國企上市公司的監事會主席。（取材自微博）

深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

2022-06-05 21:16
華盛頓郵報報導，最近幾周，俄國官員要求中國提供更多支持，中國為此不耐。圖為俄國總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

2022-06-06 14:29
加拿大軍方控訴解放軍干擾其空軍飛行航線，圖為加拿大CP-140 Aurora偵察機。(Filterkaffee/取自Wikimedia Commons)

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

2022-06-02 12:02
中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲。（每日頭條）

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

2022-06-06 12:09
澳洲P-8A偵察巡邏機。（取材自觀察者網）

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

2022-06-05 07:53
6月4日10時30分許，一輛途經貴州省黔東南州榕江縣的高鐵發生事故，當地消防救援支隊立即調派大批人員趕往現場救援。（取自《中國消防》微博）

中國高鐵殉職駕駛發現異常5秒內採取緊急措施 減少傷亡

2022-06-04 09:49

超人氣

更多 >
媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」
庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人
芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋
聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著
房價高聳入雲 年輕人不靠爸媽難登天

房價高聳入雲 年輕人不靠爸媽難登天