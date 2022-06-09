間接印證中國疫情好轉？習近平訪四川全程未戴口罩

中共總書記習近平8日四川眉山市考察調研，全程未戴口罩，隨行與周遭的地方官員也未戴。（新華社）

中共總書記習近平 8日到四川省眉山市考察。根據官媒新華社公布的七張照片，習近平不論在室內或戶外均未戴口罩 ，迎接他的地方群眾也均未戴口罩。

新華社報導，習近平8日到四川省眉山市東坡區太和鎮永豐村、三蘇祠，瞭解當地推進高標準農田建設、加強糧食生產、推動鄉村振興、做好疫情 防控、保護歷史文化遺產等情況。

央視新聞今天（9日）報導稱，今年以來，習近平幾次赴農村考察，重點強調的就是鄉村振興。習近平此次也到眉山市的三蘇祠，重點瞭解保護歷史文化遺產等情況。

根據官媒體公布的畫面，習近平不論在戶外與群眾交流、在農田裡查看稻田，或在室內的三蘇祠考察時均未戴口罩，習的隨從與迎接他的地方官員和群眾也未戴口罩。

習近平上次到地方訪問是今年4月25日到北京的中國人民大學，根據官方公布的畫面與照片，當時他在會議室與師生代表座談、在教室與同學交流、在學校博物館、圖書館考察等室內時，都有戴上口罩，他的隨行、交流的師生等也均戴上口罩。

不過，這次他到四川考察全程（不論室內或戶外）已不見他戴口罩，周遭隨行與地方官員與群眾也未見口罩。以習近平堅持疫情的清零政策看，似乎也間接印證大陸疫情已轉好。

中共幾個政治局常委近來到地方考察，是否戴口罩作風不一。6月5日至6日，國務院副總理韓正到遼寧瀋陽、大連，在室內戴口罩，戶外則未戴；5月23日至25日，全國政協主席汪洋到甘肅甘南藏族自治州，也是室內有戴、戶外沒戴。較令人關注的是國務院總理李克強5月17日至19日到雲南考察，但當時他也是室內有戴、戶外沒戴口罩。