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傳播鏈已阻斷 北京時隔48天 首次無新增感染者

記者林汪靜／即時報導
自4月22日以來，北京時隔48天，首次單日無新增感染者。（取材自中新網）
自4月22日以來，北京時隔48天，首次單日無新增感染者。（取材自中新網）

北京疫情已平緩，8日新增1例本土確診病例，是7日的無症狀感染者轉確診病例，無新增疑似病例和無症狀感染者，這是自4月22日以來，北京時隔48天，首次單日無新增感染者。

北京日報報導，4月22日至6月8日15時，北京累計1831例新冠肺炎病毒感染者，涉及15個區和經開區，其中，朝陽區429例、豐台區416例、房山區413例、海淀區291例、通州區79例、順義區44例、西城區42例、昌平區35例、東城區31例、石景山區23例、大興區16例、門頭溝區6例、密雲區和延慶區各2例、懷柔區和經開區各1例。

北京8日舉行的記者會上表示，當前北京市既往傳播鏈已得到有效阻斷，近期聚集性疫情的續發感染者均來自隔離觀察人員，這波疫情已經取得階段性成果。

但內蒙古疫情不斷升溫，據內蒙古衛健委網站消息，內蒙古8日新增本土確診病例37例，其中赤峰市8例、錫林郭勒盟29例、本土無症狀感染者93例，均在錫林郭勒盟。

截至8日24時，內蒙古現有本土確診病例133例，其中通遼市2例、赤峰市14例、錫林郭勒盟117例。本土無症狀感染者237例，其中呼和浩特市4例、通遼市2例、錫林郭勒盟229例、烏蘭察布市2例，均在定點醫院隔離治療，所有密切接觸者均在指定場所集中隔離醫學觀察，嚴防疫情擴散蔓延。

北京 疫情 醫學

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