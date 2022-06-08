港媒：中美防長將在香格里拉對話談台灣問題

港媒引述接近解放軍的消息人士說法稱，中國國防部長魏鳳和將會在香格里拉對話期間跟美國防長奧斯丁舉行面對面會談。（美聯社）

因疫情而停辦兩年的香格里拉對話，預計將於6月10日在新加坡舉行，期間備受矚目的是中國防長魏鳳和跟美國防長奧斯丁 是否舉行雙邊會談。香港 南華早報報導稱，兩人將會首度面對面會談、並提及台灣、香港等問題。

港媒「南華早報」8日引述接近解放軍的消息人士說法指出，魏鳳和跟奧斯丁將會在今年香格里拉對話中首度面對面會談，且奧斯丁有很多話題想和魏鳳和討論，包括台灣、香港、西藏、新疆以及其他地區和全球議題。

報導並引述新加坡南洋理工大學教授李志宏的分析，預計北京 代表團將會藉機推動奧斯丁澄清美國總統拜登5月在東京發表的「軍事介入台灣」言論。李志宏強調，台灣問題一直是北京跟華府間最火爆的話題，這次魏鳳和應該做好充分準備，因為北京需要五角大廈在中共二十大前給出一個好的答覆。

李志宏並指出，拜登政府在台灣議題上的新做法，旨在幫助民主黨在即將舉行的中期選舉中獲勝，但在北京看來，所有新變化都會引發不可逆轉的政治問題，可能引發兩軍之間的軍事衝突。

另一位專家遠望軍事科技智庫研究員周晨鳴則表示，北京對於美國嘗試改變對台政策和陸美關係的方針感到擔憂，他指出，對北京來說，美國在與中國打交道時只是重複陳詞濫調，並持續向北京施壓，從未想過要做出任何妥協。同時還用許多新方法加強跟台灣的關係，包含對台軍售以及編輯雙邊關係說明書。

周晨鳴認為，上述跡象凸顯美國近期的對台舉措是要嘗試模糊與中國的戰略關係，並調整長期以來對台灣的「戰略模糊」。

而上海政法學院教授倪樂雄則認為，此次中美防長的會晤可能將成為雙邊緩和緊張關係的一個機會，因為俄烏戰爭向世界表明，一場現代戰爭帶來的災難性後果多麼可怕。他也認為，這也是為什麼中國外長王毅上周在「季辛吉與中美關係」線上研討會上表示「中美關係不能再惡化下去」，並呼籲美國做出正確抉擇、摒棄冷戰思維、妥善管控分歧。