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湖南暴雨釀災 已有179萬人受災10人死亡

記者廖士鋒／即時報導
湖南省每年夏季都會到來的汛期，在2022年降雨強度特別嚴重，圖為2020年8月湖南岳陽平江縣浯口鎮黃棠水閘提閘洩洪。（新華社）
湖南省每年夏季都會到來的汛期，在2022年降雨強度特別嚴重，圖為2020年8月湖南岳陽平江縣浯口鎮黃棠水閘提閘洩洪。（新華社）

中國南方各省近日進入汛期，其中湖南省通報已經有10人因災死亡、還有3人失聯，受災人數則有179.45萬人。

據中國新聞網報導，湖南省政府8日對外公布防汛情況，指出5月28日以來這輪降雨量比常年偏多一倍，且強度大、持續時間長、區域重疊，幾乎波及湖南全境，多點降雨強度超過或接近歷史極值。

截至6月8日，湖南全省共有179.45萬人受災，死亡10人、失聯3人，倒塌和嚴重損壞房屋1,195戶2,766間，直接經濟損失人民幣40.74億元（約合美金6.1億元）。

同時，強降雨導致湖南全省農作物受災面積144.24萬畝，其中成災50.59萬畝、絕收12.46萬畝；全省高速公路發生邊坡水毀88處，普通公路共有129條線路218處路段發生阻斷；共發生達標地質災害2,799起；局部地區配電設備設施受損，約9,100個台區、56萬人供電受到影響。

另外還導致3座水庫、293處3級及以下堤防、2,174處護岸、374座塘壩、4,263處灌溉設施、18個水文測站、41眼機電井眼、24座機電泵站和6,733處人飲水保工程不同程度受損，2座水庫發生漫壩險情；發生城市內澇22處，受損農村房屋3,571棟；受災區域累計退服基站4,429站次，累計受損通信線路268條共689公里。

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