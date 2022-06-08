李佳琦坦克蛋糕案 反讓眾多中國年輕人探知六四

網路熱傳「李佳琦直播間被封」。(取材自推特)

中國直播一哥李佳琦六四 前一晚展示坦克造型蛋糕，直播被當即中止，且至今不見發聲。但中國民間認為，這一事件反讓眾多中國年輕人在好奇下探知了六四事件，包括他的上億粉絲。

一名在中國官方體制內任職的北京 民眾告訴中央社記者，3日晚間李佳琦直播被掐斷時，就讀大學的女兒就忙著打聽「蛋糕怎麼了，犯忌了嗎」？他在一旁原本默然不語。直到女兒開口問他，他才輕描淡寫地對「六四」事件概述了一番。

這名北京民眾說，女兒原本對「六四」渾然不知，聽到他輕描淡寫後，反而認真地「翻牆」找資料，還和朋友私下討論。直到其中一位朋友，用網頁截圖方式貼出著名的「坦克人」照片後，她和其他朋友才恍然大悟，李佳琦的坦克蛋糕為何犯忌。

他私下表示，不論網管是平台運營商還是官方，都可說是「弄巧成拙」。畢竟，人都有好奇的天性，特別是好奇心特別強的年輕人。而中共 好不容易用30多年一個世代的時間，將「六四」從年輕人的記憶中抹去，但掐斷李佳琦的直播所引發的好奇，幾讓中共「前功盡棄」。

這名民眾認為，以他的觀察和推斷，李佳琦應該不知道「坦克」和「六四」之間的關係，意識型態上也「很安全」。事實上，1992年生的李佳琦和中國所有「90後」、「00後」年輕人一樣，可能完全不知道「六四」事件的存在。

另據自由亞洲電台報導，接近李佳琦團隊的電商孫枚透露，李佳琦平時「非常虔（誠）共產黨的」，還說要「做一個忠於黨的人，黨就會保護你」。所以，李佳琦的辦公室布置得像「黨建辦公室」，且他經常找各種各樣的領導，跟地方中共區委、市委互動。

孫枚同樣認為，李佳琦的「翻車」，歸因於自己在「牆內」得到的資訊有限，根本不知道1989年的那場轟轟烈烈的民主運動，包括解放軍開槍鎮壓學運，所以不知道「六四」周年日期間展示坦克車意味著什麼，是中國訊息封閉的受害者。

他指出，李佳琦擁有2億多粉絲，且非常年輕。因此，這次直播中斷事件會引起更多人對「六四」的求知慾，大家都在討論「六四是怎麼一回事」，導致知道「六四」的人愈來愈多。其中許多人事後說，「我已經知道（六四）了」。