中國建「15分鐘核酸採樣圈」 採樣屋設計卻被吐槽

中國官方建設步行15分鐘核酸檢測採樣圈，但檢測屋遭「吐槽」設計高度不當、效率低。（圖／取自每日經濟新聞）

中國官方下令建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，方便民眾就近進行核酸採樣。但6月初，河南鄭州 市核酸檢測 採樣屋（簡稱核酸檢測屋）卻遭「吐槽」設計高度不當、檢測效率低。據了解，核酸檢測屋的背後，入局者既包括規模「淘寶賣家」，也包括中國家電巨頭美的等多家上市公司。一面是防疫工作的切實需求，一面是市場供給的良莠不齊，核酸檢測的廣泛應用還有一段路要走。

每日經濟新聞報導，鄭州市政府於5月29日召開「鄭州市高效統籌疫情防控和經濟社會發展」記者會，提出加速構建步行15分鐘核酸檢測採樣圈。鄭州市主城區按2000人設置1個採樣屋，縣（市）城域按3000人設置1個採樣屋的標準，布局建設便民核酸檢測屋。全市計畫設置4378個，其中主城區計畫設置3796個。

早在4月30日，江蘇省無錫市2634間核酸採樣小屋啟用，並發布了中國國內首個以「標準化」來保障核酸採樣安全性和便利性的地方管理標準—「新型冠狀病毒核酸採樣小屋管理規範」和採樣小屋地圖。

市場刺激下，自然有商家瞄準市場，製造和出售核酸檢測屋。眾多中國上市公司就宣布自身或旗下公司涉及核酸檢測屋業務，比如美的集團、譜尼測試、力合科創等。

市場如火如荼，但中國民眾的「吐槽」聲四起。隨著鄭州核酸檢測屋首日應用的不順暢，其設計高度、設備配置、採購成本等問題成為輿論關注的重點。半月談報導，1日是鄭州開展常態化核酸檢測的第一天，部分核酸檢測屋因未完成調試、機器故障等原因不能正常檢測，「15分鐘便民核酸檢測圈」還未完全運轉。

同時，部分採樣員表示，核酸檢測屋設計不太合理，由於設計的手臂出口位置較高，採樣員必須站立採樣，手臂長時間懸空，肌肉痠痛，加上部分核酸檢測屋的空調暫未接通電源，封閉小屋內悶熱難耐。

此外，有居民反映，高溫下，一些老人、小孩在核酸檢測屋前排隊幾十分鐘才完成核酸檢測，採樣效率與之前全員核酸檢測時相比較低。

除了鄭州以外，目前中國已有北京 、上海、廣州等多座城市開始投入核酸檢測採樣屋，而電商平台也出現以訂製核酸檢測屋為主要業務的店鋪。民眾對於核酸檢測屋的印象仍在「樣板房+空調」和「生物安全防護設備」間徘徊，並未統一。

海爾生物負責人表示，剛開始的時候，它（核酸採樣工作站）一定是市場先行，各樣產品都有，只有經過市場的檢驗，逐漸成熟之後，相信會有相關標準和規範的頒布。