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上海疫後房產熱絡 出具1800萬資產證明才能看房

記者陳言喬／即時報導
上海房產交易在疫後交易大增。（中新社）
上海房產交易在疫後交易大增。（中新社）

疫後上海房市出現回暖跡象，多個準備對外銷售的樓盤售價都在每平米10萬元(人民幣，下同）以上。當中的熱門樓盤珠江安康苑甚至說，購房者要先提供1800萬元的資產證明，才有資格看樣品屋。

每日經濟新聞報導，上海恢復正常生活秩序後，新盤售樓處逐漸恢復開放，各大房產仲介門店也在恢復中。

上海中原地產發佈的最新資料顯示，復工首周（6月初），上海新建商品住宅成交面積8.84萬平方米，環比快速反彈141.8%，其中多個樓盤因太過熱門還得採用線上方式開盤搖號（抽簽）選房。

多個第三方銷售平台顯示，多處銷售中或待推案的房源都在10萬元以上。位於浦東的森蘭名軒，其估值參考價為117781元／平方米。位於浦西市中心的中糧天悅壹號項目，估值參考價為154356元／平方米。另一個網紅專案瑞虹瑧庭開盤均價約119800元／平方米，而其附近的瑞虹新城璟庭專案，估值參考價為126721元／平方米。

與中糧天悅壹號不遠的珠江安康苑均價約13萬人民幣／每平米，將興建約150公尺（約50層）超高層住宅。建成後，將成為上海第六高的住宅建築、上海靜安區內最高建築。其售樓處人員稱，由於防疫需要，售樓處限流開放，必須驗資1800萬元，實名登記才能預約看樣品屋，而且只開放200平米以上的大戶型樣品屋，200平米以下的樣品屋暫時不開。

上海6月1日恢復正常生活秩序後，房產交易爆發，這些動輒幾千萬人民幣的豪宅位置絕佳，周遭鄰近地鐵，購物中心、教育機構、醫療院所齊全，是價格只漲不跌的主因。

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