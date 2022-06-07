我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷愛凌將任美國2030申奧大使 又惹國籍爭議

想看股市反彈上漲？3個觸發因素 僅1個機會較大

比亞迪將為特斯拉供應電池 高層：與馬斯克是好朋友

記者陳政錄／即時報導
比亞迪集團執行副總裁廉玉波。(取材自中關村在線)
比亞迪集團執行副總裁廉玉波。(取材自中關村在線)

中國汽車大廠比亞迪，近年積極開拓自家動力電池業務，特斯拉也準備成為其客戶。據比亞迪集團執行副總裁、汽車工程研究院院長廉玉波近日受訪時透露，「我們很佩服特斯拉，跟Elon Musk（特斯拉執行長馬斯克）也是好朋友，馬上也準備給它（特斯拉）供電池。」

據中關村在線報導，廉玉波是在近日接受知名財經媒體人蕢鶯春訪談時，做出上述表示。他還提到，特斯拉是一個很成功的企業，而比亞迪是非常沒有經驗的，比亞迪很尊重特斯拉。

廉玉波說，特斯拉將自己塑造成一個高端的品牌，給年輕人一種時尚、創新的感覺，這是值得我們學習的，也是目前國內（中國）新能源車企們學習的一個榜樣。

比亞迪於1995年成立，是一家總部位於廣東深圳的民營企業，最早以生產手機電池業務和代工為主，成為國際手機品牌供應商，接著於2003年收購西安秦川汽車，更名比亞迪汽車後，正式進軍汽車業務，如今已成為中國燃油汽車、新能源車領域巨頭。

以5月中國各汽車品牌發布銷售數據來看，比亞迪單月新能源車銷售11萬4,943輛，排名第一，另據全球最新車企市值排行榜，比亞迪總市值1,219億美元，排名第三，超過大眾集團，也是前十名中唯一一家中國車企。

值得注意的是，在全球動力電池市場上，2021年起擴大布局的比亞迪，已成為僅次於寧德時代的中國動力電池二哥。

南韓市調機構SNE Research數據顯示，2022年前兩個月，全球動力電池出貨量為53.5GWh，其中，比亞迪擊敗日本松下，以11.9％的市占率位居全球第三。

特斯拉 汽車 手機

上一則

中國高考首日 河北糊塗師忘了帶40學生准考證

下一則

上海疫情後搶人才 世界前50大學留學生直接落戶

延伸閱讀

比亞迪5月賣11萬輛 穩坐新能源車企銷量榜第一

比亞迪5月賣11萬輛 穩坐新能源車企銷量榜第一
才說裁員 馬斯克說詞反轉

才說裁員 馬斯克說詞反轉

特斯拉員工 恐爆出走潮

特斯拉員工 恐爆出走潮
馬斯克的裁員說法有出入 讓人更加疑惑

馬斯克的裁員說法有出入 讓人更加疑惑

熱門新聞

深圳這名穿花裙女子嗆聲開50台賓利堵車庫，被查出其老公是中國國企上市公司的監事會主席。（取材自微博）

深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

2022-06-05 21:16
華盛頓郵報報導，最近幾周，俄國官員要求中國提供更多支持，中國為此不耐。圖為俄國總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

2022-06-06 14:29
加拿大軍方控訴解放軍干擾其空軍飛行航線，圖為加拿大CP-140 Aurora偵察機。(Filterkaffee/取自Wikimedia Commons)

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

2022-06-02 12:02
澳洲P-8A偵察巡邏機。（取材自觀察者網）

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

2022-06-05 07:53
中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲。（每日頭條）

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

2022-06-06 12:09
經歷過疫情封控後，許多上海年輕人重新考慮人生規畫。圖為示意圖，上海高校校園招聘會。（新華社）

上海青年疫後新規畫：不生、回鄉、提早退休、辦美國綠卡

2022-05-31 15:35

超人氣

更多 >
紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她
國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝
葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準

葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準
遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀

遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀