比亞迪將為特斯拉供應電池 高層：與馬斯克是好朋友

比亞迪集團執行副總裁廉玉波。(取材自中關村在線)

中國汽車 大廠比亞迪，近年積極開拓自家動力電池業務，特斯拉 也準備成為其客戶。據比亞迪集團執行副總裁、汽車工程研究院院長廉玉波近日受訪時透露，「我們很佩服特斯拉，跟Elon Musk（特斯拉執行長馬斯克）也是好朋友，馬上也準備給它（特斯拉）供電池。」

據中關村在線報導，廉玉波是在近日接受知名財經媒體人蕢鶯春訪談時，做出上述表示。他還提到，特斯拉是一個很成功的企業，而比亞迪是非常沒有經驗的，比亞迪很尊重特斯拉。

廉玉波說，特斯拉將自己塑造成一個高端的品牌，給年輕人一種時尚、創新的感覺，這是值得我們學習的，也是目前國內（中國）新能源車企們學習的一個榜樣。

比亞迪於1995年成立，是一家總部位於廣東深圳的民營企業，最早以生產手機 電池業務和代工為主，成為國際手機品牌供應商，接著於2003年收購西安秦川汽車，更名比亞迪汽車後，正式進軍汽車業務，如今已成為中國燃油汽車、新能源車領域巨頭。

以5月中國各汽車品牌發布銷售數據來看，比亞迪單月新能源車銷售11萬4,943輛，排名第一，另據全球最新車企市值排行榜，比亞迪總市值1,219億美元，排名第三，超過大眾集團，也是前十名中唯一一家中國車企。

值得注意的是，在全球動力電池市場上，2021年起擴大布局的比亞迪，已成為僅次於寧德時代的中國動力電池二哥。

南韓市調機構SNE Research數據顯示，2022年前兩個月，全球動力電池出貨量為53.5GWh，其中，比亞迪擊敗日本松下，以11.9％的市占率位居全球第三。