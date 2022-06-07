懷疑新冠病毒「從北韓飄來」中國丹東籲民眾關好門窗

與北韓接壤的中國省丹東市疫情不斷，尚無法釐清此輪疫情的傳播鏈，並懷疑病毒可能從鄰國北韓乘風而來。(美聯社)

彭博資訊報導，與北韓 接壤的中國省丹東市疫情 不斷，尚無法釐清此輪疫情的傳播鏈，並懷疑病毒可能從鄰國北韓乘風而來。

據報導，儘管從4月底開始採取封鎖措施，但擁有219萬人口的丹東市單日新增病例仍不斷上升。根據丹東疾管中心，過去一周當地多數染疫者在確診前至少四日內未曾出過小區。

由於找不到傳播鏈，當地官員懷疑，病毒是從北韓順風飄過來，已呼籲住在鴨綠江邊的居民南風天氣盡量不要開窗。一名丹東居民說，他們還被要求要加強檢測 。

北韓疫情持續延燒，根據北韓官媒朝中社報導，北韓正在經歷一場疫情爆發危機，自4月底以來疑似病例已超過400萬例。

丹東市和遼寧省即管中心的代表在電話中表示，不了解病毒通過空氣傳播的詳細情況。

對此，許多中國網友表示，新冠病毒在空中傳播數百公尺的說法並不科學。研究表明，新冠病毒不太可能遠距離傳播，尤其是在沒有反覆接觸的戶外環境中。

丹東市是北韓和中國重要的貿易中心。在疫情之前，北韓大約70%的對外貿易是透過丹東市進行。疫情期間，丹東市和鄰近的北韓新義州市間的鐵路貨運已暫停。