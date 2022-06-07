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中國高考數學被洩題？教育部：是考中作弊、惡意「占坑帖」

中國新聞組／北京8日電
6月7日，重慶市一考生戴著印有「高考必勝」字樣的口罩走出考點。（中新社）
6月7日，重慶市一考生戴著印有「高考必勝」字樣的口罩走出考點。（中新社）

中國6月7日舉行高考（大學入學考試），但傳出有數學題目疑似遭到外洩，中國教育部8日一早發通報，表示不存在考前洩題，是考生違規帶手機，考中作弊。

根據網傳QQ群聊天記錄截圖，有名叫「pure-張瑞瑞」的網友在下午三點多提問稱，「誰會做高三題 數學 姐妹們 幫個忙 誰會 我可以出錢」，並附上四張疑似試卷的截圖。有網友看到該圖表示，「真是高考題 一模一樣」。另有網友在該條微博下留言指出，「這就是全國乙卷理科數學」。有不少網友表示要報警。

事件發酵一個晚上，教育部教育考試院8日通報表示，涉數學全國乙卷事，是考中作弊。一名甘肅考生違規攜帶手機進入考場，開考後拍攝試卷發至QQ群尋求解答未果。涉數學全國新高考I卷事，是惡意編輯「占坑帖」，一名廣東考生考前在QQ空間發布無關帖子占位，考後再用試卷內容替換原有內容，帖子時間仍顯示開考前。此外，一名安徽考生自稱「考前押中語文全國乙卷試題」，同樣是考後惡意編輯的「占坑帖」。以上情況均不存在考前洩題。

教育部稱，對所涉考點，相關地方教育考試機構已撤換監考人員，加強監考力量，並將按照《國家教育考試違規處理辦法》等規定對違規考生和失職失責人員嚴肅處理。

據中國教育部2012年1月5日「關於修改國家教育考試違規處理辦法的決定」第五條規定，考生若是向考場外發送試題資訊，可以視情節輕重，同時給予暫停參加該項考試1至3年的處理；情節特別嚴重的，可以同時給予暫停參加各種國家教育考試1至3年的處理。

教育部 高考 手機

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