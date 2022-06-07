推動經濟復甦 李克強：進一步暢通交通物流保障市場

中國總理李克強。（中新網）

由於疫情 封控，華東華北多條高速公路禁止通行，港口運力大幅下降。中國總理李克強 7日到中國交通運輸部考察並召開座談會時強調，要進一步暢通交通物流，保障市場主體運行，穩住經濟大盤；港口在做好疫情防控的同時，把積壓的貨櫃盡快發運出去。

據央視網，在交通指揮調度中心，李克強詳細了解貨運數據，視訊查看高速公路通行和港口、機場集疏運。他說，中國經濟已深度融入世界，貨物貿易連續5年居世界第一。港口是對外開放的大通道，要加快提升裝卸轉運水平和通關效率，保障出口產品出得順、進口產品進得快，維護產業鏈供應鏈穩定。做好跨境「綠色通道」工作，穩外貿穩外資，支持中國對外開放水平不斷提升。

李克強說，交通運輸是市場經濟的經脈，也是保障民生、防控疫情的重要支撐。要切實做到疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全，進一步打通交通物流大動脈和微循環，加強重點行業、區域和企業貨運保障。各地各部門要強化協同聯動，推動貨運量盡快實現正增長，為第二季經濟合理增長提供支撐，保持中國經濟長期向好、平穩健康發展。

他表示，交通是發展的先行官。要堅持適度超前，加強交通基礎設施和現代物流體系建設，抓緊梳理開工一批項目，優化審批，加大長期低息貸款 支持。深化「放管服」改革，優化營商環境，培育壯大物流市場主體，建設統一開放的交通貨運市場體系，降低全社會物流成本。

李克強並與小麥收割機手視訊交談，詢問路上有沒有卡點、行車是否免費。他說，民以食為天，農時不能誤。現在是小麥收割關鍵時間，農機手是麥收主力，要加強服務，保障農機順暢通行，確保夏糧顆粒歸倉。通過糧食穩產穩收，保障市場供應，夯實穩物價基礎。