我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抓起學生重摔地上 紐約市初中教師涉攻擊被捕

遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀

推動經濟復甦 李克強：進一步暢通交通物流保障市場

記者賴錦宏／即時報導
中國總理李克強。（中新網）
中國總理李克強。（中新網）

由於疫情封控，華東華北多條高速公路禁止通行，港口運力大幅下降。中國總理李克強7日到中國交通運輸部考察並召開座談會時強調，要進一步暢通交通物流，保障市場主體運行，穩住經濟大盤；港口在做好疫情防控的同時，把積壓的貨櫃盡快發運出去。

據央視網，在交通指揮調度中心，李克強詳細了解貨運數據，視訊查看高速公路通行和港口、機場集疏運。他說，中國經濟已深度融入世界，貨物貿易連續5年居世界第一。港口是對外開放的大通道，要加快提升裝卸轉運水平和通關效率，保障出口產品出得順、進口產品進得快，維護產業鏈供應鏈穩定。做好跨境「綠色通道」工作，穩外貿穩外資，支持中國對外開放水平不斷提升。

李克強說，交通運輸是市場經濟的經脈，也是保障民生、防控疫情的重要支撐。要切實做到疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全，進一步打通交通物流大動脈和微循環，加強重點行業、區域和企業貨運保障。各地各部門要強化協同聯動，推動貨運量盡快實現正增長，為第二季經濟合理增長提供支撐，保持中國經濟長期向好、平穩健康發展。

他表示，交通是發展的先行官。要堅持適度超前，加強交通基礎設施和現代物流體系建設，抓緊梳理開工一批項目，優化審批，加大長期低息貸款支持。深化「放管服」改革，優化營商環境，培育壯大物流市場主體，建設統一開放的交通貨運市場體系，降低全社會物流成本。

李克強並與小麥收割機手視訊交談，詢問路上有沒有卡點、行車是否免費。他說，民以食為天，農時不能誤。現在是小麥收割關鍵時間，農機手是麥收主力，要加強服務，保障農機順暢通行，確保夏糧顆粒歸倉。通過糧食穩產穩收，保障市場供應，夯實穩物價基礎。

李克強 疫情 貸款

上一則

傅華搭檔「戰地記者」呂岩松 掌舵中國官媒新華社

下一則

與日本安保局長通話 楊潔篪：中日關係 困難不容忽視

延伸閱讀

李克強「最嚴厲的警告」：中國經濟有跌出合理區間危險

李克強「最嚴厲的警告」：中國經濟有跌出合理區間危險
傳李克強示警：中國經濟有「跌出合理區間」危險

傳李克強示警：中國經濟有「跌出合理區間」危險
督促政策落實 李克強：確保第2季經濟增長、失業率下降

督促政策落實 李克強：確保第2季經濟增長、失業率下降
國務院任命李家超為香港特首 李克強冀開創新局面

國務院任命李家超為香港特首 李克強冀開創新局面

熱門新聞

深圳這名穿花裙女子嗆聲開50台賓利堵車庫，被查出其老公是中國國企上市公司的監事會主席。（取材自微博）

深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

2022-06-05 21:16
華盛頓郵報報導，最近幾周，俄國官員要求中國提供更多支持，中國為此不耐。圖為俄國總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

2022-06-06 14:29
加拿大軍方控訴解放軍干擾其空軍飛行航線，圖為加拿大CP-140 Aurora偵察機。(Filterkaffee/取自Wikimedia Commons)

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

2022-06-02 12:02
澳洲P-8A偵察巡邏機。（取材自觀察者網）

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

2022-06-05 07:53
中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲。（每日頭條）

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

2022-06-06 12:09
經歷過疫情封控後，許多上海年輕人重新考慮人生規畫。圖為示意圖，上海高校校園招聘會。（新華社）

上海青年疫後新規畫：不生、回鄉、提早退休、辦美國綠卡

2022-05-31 15:35

超人氣

更多 >
洛縣華男招數多 騙亞馬遜網站130萬 家中搜出金條銀條

洛縣華男招數多 騙亞馬遜網站130萬 家中搜出金條銀條
紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

哈利王子與梅根女兒滿1歲了 莉莉貝正面照曝光

哈利王子與梅根女兒滿1歲了 莉莉貝正面照曝光
哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她
國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝