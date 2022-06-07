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中國「高考」疑似洩題 教育部：已收到舉報正在處理

中國「高考」疑似洩題 教育部：已收到舉報正在處理

記者廖士鋒／即時報導
中國高考首日傳出洩題事件，圖為考生進入考場。（新華社）
中國高考首日傳出洩題事件，圖為考生進入考場。（新華社）

中國6月7日舉行高考（大學入學考試），但傳出有數學題目疑似遭到外洩，中國教育部晚間表示已收到舉報，正在處理。

據澎湃新聞報導，有網友在網上爆料指出，有疑似「全國乙卷」的數學題遭人拍照上傳至社交媒體QQ群尋求解答，從網友曝出的截圖來看，此事發生在當地7日下午4時左右，尚在數學考試期間。

中國教育部教育考試院一位工作人員在晚間8時多回應，指出已連續接到相關考生及家長關於此事的舉報，正在關注此事，「我們已經將資訊回饋給內部的考務中心，具體怎麼處理，還不清楚」。該工作人員也指出，目前暫不清楚網傳的圖片內容是不是「全國數學乙卷」，有關部門正在處理。

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報導指出，根據網傳QQ群聊天紀錄截圖，有名叫「pure-張瑞瑞」的網友在下午3時多提問稱，「誰會做高三題 數學 姐妹們 幫個忙 誰會 我可以出錢」，並附上四張疑似試卷的截圖。有網友看到該圖表示，「真是高考題 一模一樣」。另有網友在該條微博下留言指出，「這就是全國乙卷理科數學」。有不少網友表示要報警。

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據中國教育部2012年1月5日「關於修改國家教育考試違規處理辦法的決定」第五條規定，考生若是向考場外發送試題資訊，可以視情節輕重，同時給予暫停參加該項考試1至3年的處理；情節特別嚴重的，可以同時給予暫停參加各種國家教育考試1至3年的處理。

除了「全國乙卷」外，「新高考一卷」也被爆有洩題案，相關討論也都衝上熱搜，不少網友希望官方盡速調查。

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