中媒：加澳軍機別當媽寶 若與中機碰撞加澳要負全責

澳洲稱，解放軍空軍殲16 戰鬥機在南海上空攔截了一架澳洲空軍P-8海上巡邏機。（風聞社區＠胡錫進）

加拿大 和澳洲 近日分別指控中國軍機抵近干擾他們的偵察機，而且威脅飛機和飛行員的安全。中國媒體人胡錫進稱，來中國周邊搞事，就必須承受中方針鋒相對的抵制性行動。中媒觀察者網風聞社區標題稱，加澳軍機是承受不起空中對抗遊戲的媽寶。

加拿大國防部近日發表聲明稱，中方軍機多次在國際空域對執行聯合國 對朝制裁任務的加軍機進行干擾，中方的操作是不專業、不安全的。

澳洲也宣稱其一架反潛巡邏機日前在南海上空遭到共軍的殲16戰機攔截，並施放「鋁條」，澳洲政府稱已向中方表達「擔憂」。

中國環球時報前總編輯胡錫進表示，他們指控的摩擦均發生在中國附近海域的上空，連一些加拿大網友都問：他們國家的軍機跑到8000公里之外的中國旁邊去幹什麼？

加拿大政府聲稱，他們的軍機是去監視違背聯合國制裁朝鮮（北韓）決議的海上船隻去的。胡錫進反駁稱，朝鮮旁邊就是東海，那裡高度敏感，並且有中國的防空識別區，中國的海軍基地距離朝鮮國土非常近，誰知道加拿大的偵察機去那裡真正幹了些什麼？他們的偵察機在東海受到解放軍的跟蹤監視，難道不是必然的嗎？莫非整個加拿大政府都是國際地緣政治的文盲不成？

他說，南海離澳洲同樣距離遙遠，但澳洲在這裡的表現彷彿它就是一個「域內國家」。這一次澳方聲稱，他們的偵察機遭到一架中國戰機釋放箔條干擾彈。那種干擾彈是一種用於對抗雷達的自衛干擾耗材，通常是金屬絲、金屬箔或者帶有金屬塗層的玻璃纖維，也就是說，如果中國軍機真釋放了它，目的也應該是自衛式干擾。那麼問題來了，當時澳洲的偵察機對中國軍機幹了什麼，為什麼要用雷達照射它？

胡錫進稱，加拿大和澳洲指責中國軍機抵近干擾時，好像理直氣壯的，彷彿事情就發生在他們國家的近海。這種霸道態度通常是美國經常擺出來的，如今加澳洲也學著主人的樣子，朝著中國狂吠。

胡錫進表示，他要對加拿大和澳洲說，看看美國偵察機和軍艦來中國附近逞強時，與中國的飛機和軍艦上演了多少「對抗遊戲」吧。「你們來了就想舒舒服服的，中國的附近空域和海域要完全為你們洞開，想得也太美了吧」！

他說，請加拿大和澳洲先在戰略上專業起來，來中國周邊搞事，就必須承受中方針鋒相對的抵制性行動。此外他們的飛行員還需要經受更多培訓，承受得了與中國飛行員在能互相看清面孔的距離上的博弈，做到心不慌手不亂。一旦發生撞機等意外事件，加拿大和澳洲需承擔全部責任。「沒有那樣的金剛鑽，卻為討好美國主子攬下了高難度的瓷器活。他們還是悠著點好」。