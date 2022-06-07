中媒：加澳軍機別當媽寶 若與中機碰撞加澳要負全責
加拿大和澳洲近日分別指控中國軍機抵近干擾他們的偵察機，而且威脅飛機和飛行員的安全。中國媒體人胡錫進稱，來中國周邊搞事，就必須承受中方針鋒相對的抵制性行動。中媒觀察者網風聞社區標題稱，加澳軍機是承受不起空中對抗遊戲的媽寶。
加拿大國防部近日發表聲明稱，中方軍機多次在國際空域對執行聯合國對朝制裁任務的加軍機進行干擾，中方的操作是不專業、不安全的。
澳洲也宣稱其一架反潛巡邏機日前在南海上空遭到共軍的殲16戰機攔截，並施放「鋁條」，澳洲政府稱已向中方表達「擔憂」。
中國環球時報前總編輯胡錫進表示，他們指控的摩擦均發生在中國附近海域的上空，連一些加拿大網友都問：他們國家的軍機跑到8000公里之外的中國旁邊去幹什麼？
加拿大政府聲稱，他們的軍機是去監視違背聯合國制裁朝鮮（北韓）決議的海上船隻去的。胡錫進反駁稱，朝鮮旁邊就是東海，那裡高度敏感，並且有中國的防空識別區，中國的海軍基地距離朝鮮國土非常近，誰知道加拿大的偵察機去那裡真正幹了些什麼？他們的偵察機在東海受到解放軍的跟蹤監視，難道不是必然的嗎？莫非整個加拿大政府都是國際地緣政治的文盲不成？
他說，南海離澳洲同樣距離遙遠，但澳洲在這裡的表現彷彿它就是一個「域內國家」。這一次澳方聲稱，他們的偵察機遭到一架中國戰機釋放箔條干擾彈。那種干擾彈是一種用於對抗雷達的自衛干擾耗材，通常是金屬絲、金屬箔或者帶有金屬塗層的玻璃纖維，也就是說，如果中國軍機真釋放了它，目的也應該是自衛式干擾。那麼問題來了，當時澳洲的偵察機對中國軍機幹了什麼，為什麼要用雷達照射它？
胡錫進稱，加拿大和澳洲指責中國軍機抵近干擾時，好像理直氣壯的，彷彿事情就發生在他們國家的近海。這種霸道態度通常是美國經常擺出來的，如今加澳洲也學著主人的樣子，朝著中國狂吠。
胡錫進表示，他要對加拿大和澳洲說，看看美國偵察機和軍艦來中國附近逞強時，與中國的飛機和軍艦上演了多少「對抗遊戲」吧。「你們來了就想舒舒服服的，中國的附近空域和海域要完全為你們洞開，想得也太美了吧」！
他說，請加拿大和澳洲先在戰略上專業起來，來中國周邊搞事，就必須承受中方針鋒相對的抵制性行動。此外他們的飛行員還需要經受更多培訓，承受得了與中國飛行員在能互相看清面孔的距離上的博弈，做到心不慌手不亂。一旦發生撞機等意外事件，加拿大和澳洲需承擔全部責任。「沒有那樣的金剛鑽，卻為討好美國主子攬下了高難度的瓷器活。他們還是悠著點好」。
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