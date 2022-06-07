殲16向澳軍機丟鋁箔條「危險」 中國防部：安全又合法

澳洲空軍P-8海上巡邏機5 月 26 日在南海上空被解放軍空軍殲16 戰鬥機攔截。（取材自騰訊新聞）

澳洲國防部 5日發表聲明稱，澳空軍一架P-8A反潛巡邏機在南海上空被一架中國殲16戰鬥機攔截，危及反潛機安全，中國國防部發言人譚克非7日回應澳軍機嚴重威脅中方主權安全，中國軍隊採取的應對措施專業安全、合理合法。

澳洲聲稱這架反潛巡機是在南海的「國際空域」執行例行海上偵察工作時，被一架中國殲16戰鬥機攔截，並描述反潛巡邏機被殲16戰機的照明彈和箔條騷擾的經過。

澳洲國防部表示，當時這架P-8A反潛巡邏機正在飛行，殲16突然靠近並發射了一枚「箔條」干擾彈，由於殲16切入了P-8A的航線，距離較低，導致澳空軍反潛機發動機吸入部分鋁箔鋁片，有失事危險。

對此，中國國防部發言人譚克非7日回應：澳大利亞1架P-8A反潛巡邏機5月26日進入中國西沙附近空域抵近偵察，不顧中方反覆警告，連續逼近中國西沙領空。中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力對澳軍機進行識別查證，並予以警告驅離 。

他說，澳洲軍機嚴重威脅中方主權安全，中國軍隊採取的應對措施專業安全、合理合法。澳方顛倒黑白，一再散播虛假資訊，鼓吹製造對立對抗，中方對此表示堅決反對。中方正告澳方，立即停止類似危險挑釁行徑，嚴格約束海空兵力行動，否則將承擔由此引發的一切嚴重後果。