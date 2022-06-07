我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

蘋果發表會五大重點 全新MacBook Air登場

雲南前官員批屈原愚忠、質疑烈士 遭檢舉違反英烈法

中央社／北京7日電
雲南省前教育廳長羅崇敏3日在公眾號「三生教育」發表文章「端午：一個鼓勵自殺的日子」。（取材自微博）
雲南省前教育廳長羅崇敏3日在公眾號「三生教育」發表文章「端午：一個鼓勵自殺的日子」。（取材自微博）

雲南省前教育廳長羅崇敏3日發表文章，認為端午節是「紀念自殺者」，否定屈原所代表的愛國精神，文中還對幾名中共烈士提出質疑，結果被檢舉違反「英烈保護法」。

綜合香港媒體與網路消息，羅崇敏3日在公眾號「三生教育」發表文章「端午：一個鼓勵自殺的日子」，認為端午節是「紀念自殺者」，投江自盡的屈原只是統治者樹立的牌坊和符號，目的是讓愚忠者獻身。

這篇文章中說：「統治者把屈原的忌日生拉活扯拉進了一個美好的民間忌日—端陽節……是利用屈原告訴人們：無論皇上再昏庸無道，臣奴們要忠君愛國。如果報國無門，你可以投江自盡——但絕對不反朝廷。」

此外，文中還對劉胡蘭等幾名中共烈士提出質疑，認為這是「傳統文化教育中樹立了一批忠君愛國的自殺者榜樣。這就誤導青少年以自殺來表達自己的抗爭和勇氣」。

這篇文章引起左派圈子強烈不滿，經常在「觀察者網」撰文的作家戴雨瀟檢舉羅崇敏涉嫌侮辱英雄烈士，違反「英烈保護法」。

雲南省教育廳網站6日發布消息稱，對此事高度重視，已會同相關部門成立工作組調查，調查結果將及時向社會公布。

中國官方注重愛國主義教育，早在2014年，中國全國人大常委會就以法律形式將9月30日設立為烈士紀念日。2018年5月1日，「英烈保護法」正式施行，英烈的姓名、肖像、名譽和榮譽等獲得專門的法律保護。

雲南省前教育廳長羅崇敏過往「辱華」言論被挖出。（取材自微博）
雲南省前教育廳長羅崇敏過往「辱華」言論被挖出。（取材自微博）

教育 端午節 中共

上一則

深振業書記被起底「單身」 搶車位賓利貴婦只是女友

下一則

中國高考登場 各地作文題目從紅樓夢到與疫情相關

延伸閱讀

中國學者質疑PCR常態化 登媒體熱搜榜首引聯想

中國學者質疑PCR常態化 登媒體熱搜榜首引聯想
亞裔美好社區促進會 4日辦端午龍舟園遊會

亞裔美好社區促進會 4日辦端午龍舟園遊會

強哥可能不會輸？陪審團糾結「毀謗關鍵」長達10小時

強哥可能不會輸？陪審團糾結「毀謗關鍵」長達10小時
歌舞表演 400華人慶端午

歌舞表演 400華人慶端午

熱門新聞

深圳這名穿花裙女子嗆聲開50台賓利堵車庫，被查出其老公是中國國企上市公司的監事會主席。（取材自微博）

深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

2022-06-05 21:16
華盛頓郵報報導，最近幾周，俄國官員要求中國提供更多支持，中國為此不耐。圖為俄國總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

2022-06-06 14:29
加拿大軍方控訴解放軍干擾其空軍飛行航線，圖為加拿大CP-140 Aurora偵察機。(Filterkaffee/取自Wikimedia Commons)

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

2022-06-02 12:02
澳洲P-8A偵察巡邏機。（取材自觀察者網）

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

2022-06-05 07:53
中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲。（每日頭條）

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

2022-06-06 12:09
深圳豪宅「海德園」239戶開盤6小時賣光，每戶均價12.6萬，每戶最低總價8千萬台幣以上。（取材自知乎）

中國豪宅現「日光盤」每戶1800萬 6小時賣光239戶

2022-05-30 23:31

超人氣

更多 >
俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩
富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣
中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手
免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%
單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了