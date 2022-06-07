雲南前官員批屈原愚忠、質疑烈士 遭檢舉違反英烈法

雲南省前教育廳長羅崇敏3日在公眾號「三生教育」發表文章「端午：一個鼓勵自殺的日子」。（取材自微博）

雲南省前教育 廳長羅崇敏3日發表文章，認為端午節 是「紀念自殺者」，否定屈原所代表的愛國精神，文中還對幾名中共 烈士提出質疑，結果被檢舉違反「英烈保護法」。

綜合香港媒體與網路消息，羅崇敏3日在公眾號「三生教育」發表文章「端午：一個鼓勵自殺的日子」，認為端午節是「紀念自殺者」，投江自盡的屈原只是統治者樹立的牌坊和符號，目的是讓愚忠者獻身。

這篇文章中說：「統治者把屈原的忌日生拉活扯拉進了一個美好的民間忌日—端陽節……是利用屈原告訴人們：無論皇上再昏庸無道，臣奴們要忠君愛國。如果報國無門，你可以投江自盡——但絕對不反朝廷。」

此外，文中還對劉胡蘭等幾名中共烈士提出質疑，認為這是「傳統文化教育中樹立了一批忠君愛國的自殺者榜樣。這就誤導青少年以自殺來表達自己的抗爭和勇氣」。

這篇文章引起左派圈子強烈不滿，經常在「觀察者網」撰文的作家戴雨瀟檢舉羅崇敏涉嫌侮辱英雄烈士，違反「英烈保護法」。

雲南省教育廳網站6日發布消息稱，對此事高度重視，已會同相關部門成立工作組調查，調查結果將及時向社會公布。

中國官方注重愛國主義教育，早在2014年，中國全國人大常委會就以法律形式將9月30日設立為烈士紀念日。2018年5月1日，「英烈保護法」正式施行，英烈的姓名、肖像、名譽和榮譽等獲得專門的法律保護。