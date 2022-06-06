滴滴正式宣布遞件 申請10天後自美股下市

中國網約車龍頭「滴滴」申請十天後正式從紐約證券交易所下市。（路透）

因赴美上市觸怒中國官方的網約車龍頭滴滴出行 宣布，公司已於2日正式向美國證券 交易委員會（SEC）提交表格，申請10天後正式從紐約證券交易所（NYSE）下市。

綜合中國財經媒體今天報導，滴滴出行公告，公司已於6月2日正式提交申請表格，從美國存託股票（ADS）下市，自此不再於紐交所等美國交易所上市交易。但滴滴在美國發行的存託憑證（ADR）將轉為一級憑證，可繼續在美國進行場外交易。

滴滴出行5月23日舉行臨時股東會 ，公司當時指稱，股東會上有96%的票數支持從NYSE下市。隨後，滴滴出行便將這一決議提交給美國監管機構。

滴滴出行隨後在公告中表示，待公司「恢復正常營運」後，可能會尋求在另一處證券交易所上市，因此公司認為在「實際可行的情況下」盡快下市，並完成「必要的整改措施」，對股東最有利。

2021年6月30日中共百年黨慶前夕，滴滴出行不顧中國官方疑慮及反對，執意在美股上市，徹底惹怒中共高層。此後，滴滴出行便被中國國家網信辦執行網路安全審查，旗下25款app被全面下架，更被扣上「以資安通敵」的帽子，備受中國輿論攻擊。

同年12月，滴滴出行即傳出在中國國家網信辦要求下，制定從美股下市的具體計畫，使中國官方成為這一舉措的背後主導力量。