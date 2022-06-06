環時：賓利車位風波已成反腐線索

深圳一名賓利女車主因車位被佔用引發的風波，連續幾天上微博熱搜。（中新網微博照片）

「50輛賓利堵勞斯萊斯」風波在中國網上持續發酵，由於牽涉到深圳國企高管，官媒環球時報發出銳評稱，於是，「車位糾紛」成了一條反腐線索，一項調查顯示，八成落馬官員的腐敗都與家庭成員有著密切關係。無論是否「夫人反腐」，只要腐敗，就會撞上反腐的槍口。

評論稱，這是一場富豪丟人現眼的社會鬧劇。但當媒體曝出該女子的丈夫可能是上市國企高管的時候，這件事的性質就變了。國企高管屬於公職人員，薪酬基本是透明的。賓利車、上千萬的房子，都遠超出公職人員正常的薪資水平。於是，「車位糾紛」就成了一條反腐線索，深圳市相關部門的調查，勢必也會圍繞公眾的核心關注點展開。這樣的演變過程，人們並不陌生。之前「帽子姐」「嚴書記的女兒」等網路熱點事件，都以涉事官員被查畫上句號。

評論說，負責任的事實核查是關鍵。如果這名國企高管真有什麼問題，那他肯定要栽了，絕不可能有誰會包庇他；當然，如果最後查出來的事實證明他沒問題，那誰也不可能冤枉他。只有事實，才能真正回應公眾的腐敗猜想，才能讓每一起公共事件，成為累積、築牢公信力的機會，而不是對它的損耗；尊重法治、捍衛理性和常識，才能讓相關的討論真正凝聚共識，推動社會各個層面的進步。

文章稱，要指出的是，對於類似事件，用「坑夫」或「坑爹」的視角去理解，這是片面的、或者說是不準確的。不過，這類事件從反面提醒人們家風建設的重要性。一項調查顯示，八成落馬官員的腐敗都與家庭成員有著密切關係。這和他們及其家人在外是不是低調，是不是擺譜沒有絕對關係。偽裝的好壞，隱藏的深淺，都不是問題的實質。

文章說，中共 十八大以來，反腐力度空前加大，反腐的成效有目共睹。無論是有腐必反、有貪必肅的堅定決心，還是夫人反腐、後院起火的「意外」暴露，都體現了一個巨大確定性：只要腐敗，就一定會撞到反腐敗的槍口上。 「德不配位，必有災殃。」倘若三觀扭曲，人生就會成為篩子，總有一天會把不堪漏出來。這應該是這起「賓利車位」風波的打開方式。