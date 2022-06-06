ASML：今年將持續擴大中國團隊 計畫招聘200多名員工

半導體極紫外光（EUV）設備獨家供應商艾司摩爾（ASML），在2021年上海進博會的參展攤位。記者林宸誼／攝影

半導體極紫外光（EUV）設備獨家供應商艾司摩爾（ASML）6日表示，繼續繼續深耕中國市場，為了支持中國業務的增長，ASML今年將持續擴大中國團隊，計劃招聘200多名員工。

2021年ASML中國營業額27億歐元（約29億美元），佔全球營業額14.5%。目前ASML在中國的業務布局包括14個辦公室，11個倉儲物流中心，2處研發中心，1個培訓中心和1個維修中心，擁有1,400多名員工。

IT之家報導，總部位於荷蘭的ASML是全球晶片 製造設備廠商，曝光機是製造晶片的核心裝備，ASML今年1月披露的數據顯示，其全球員工突破3萬人，在過去近兩年的時間裡，有超過6,000名新員工加入ASML。

澎湃新聞報導，隨著6月1日上海進入全面恢復正常生產生活秩序階段，ASML公司表示，積極支持響應全面復工 ，正與相關部門協調，穩步推進工作，更好地服務產業發展。

ASML指出，今年年初中國多地反覆出現疫情 ，公司一直盡力保持業務穩定運轉，支持客戶需求及中國半導體產業的發展，目前在華的所有項目均在按計畫進行中。

今年初疫情出現時，ASML成立了危機應對小組，調動跨部門的資源，尋找解決方案，保障公司有序運轉。應公司客戶需求，ASML徵集了一批工程師志願者入駐客戶工廠閉環工作，保障機器的穩定運行，確保生產持續進行。其中，華力和中芯國際均有ASML的駐廠志願者工程師在服務。